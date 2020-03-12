Індія анулювала всі туристичні візи через коронавірус



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Індія призупинила всі туристичні візи через коронавірус

Візи будуть заморожені до 15 квітня

Індія призупинила на місяць усі туристичні візи на тлі поширення коронавірусу COVID-19.

Про це повідомляє агентство Сіньхуа.

Рішення набуває чинності о 12:00 13 березня.

Обмеження стосуються усіх наявних віз, окрім дипломатичних, офіційних, віз ООН та міжнародних організацій, робочих та проектних.

Візи будуть заморожені до 15 квітня.

«Будь-який іноземний громадянин, який має намір подорожувати до Індії з вагомих причин, може звернутися до найближчої індійської дипломатичної місії», - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що від захворювань, які викликає коронавірус SARS-CoV-2, у світі померли 4 637 людей. Водночас одужали 68 265 інфікованих.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що китайська влада очікує повне припинення розповсюдження коронавірусу в Китаї до кінця березня. За межами провінції Хубей практично не фіксують нові випадки захворювання.

Також нагадаємо, що Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) вважає, що нинішній спалах в світі хвороби, викликаної коронавірусом нового типу, є пандемією.

Глава ВООЗ заявив, що організація очікує збільшення кількості хворих і загиблих в найближчі дні і тижні.

Нагадаємо, із 12 березня у Києві запроваджується план протиепідемічних заходів та обмежень, що діятимуть попередньо до кінця березня.

Кабінет міністрів запровадив карантин у межах всієї України з 12 березня по 3 квітня.