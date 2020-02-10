News One - ретранслятор кремлівської пропаганди? Телеканал з орбіти Медведчука програв суд відомому політику



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Народний депутат і голова політради партії Опозиційна платформа – За життя» Віктор Медведчук частий гість каналу NewsOne

Позов телеканалу до нардепа VIII скликання Бурбака стосувався захисту ділової репутації та спростування інформації

Печерський районний суд Києва залишив без задоволення позов ТОВ «Новини 24 години» (телеканал News One) до колишнього народного депутата Максима Бурбака і політичної партії «Народний фронт» щодо захисту ділової репутації та спростування недостовірної інформації.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на рішення суду від 20 січня.

Суть претензій телеканалу стосувалася допису у «Фейсбуці», який 31 серпня 2018 року зробив тодішній голова депутатської фракції «Народний фронт» Максим Бурбак: «Хочу всім нагадати, що у грудні 2017 року «Народний фронт» ухвалив рішення бойкотувати News One. Тому вітаємо заяву БПП із закликом до бойкоту цього «телеканалу», який є відвертим ретранслятором кремлівської пропаганди».

Скріншот з ФБ Бурбака

При цьому представники позивача заявили, що ця інформація порочить честь, гідність та ділову репутацію мовника, а тому її слід визнати недостовірною і спростувати.

Водночас слідчий суддя Віталій Писанець дійшов висновків, що допис Бурбака був опублікований в форматі висловлювання власної думки щодо наведених подій у засобах масової інформації. Зокрема, таким чином колишній нардеп відреагував на рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення про результати позапланових виїзних перевірок ТОВ «Новини 24 години», якими визнано порушення останнім Закону України «Про телебачення і радіомовлення».

Отже, суд вважає, що висловлювання Максима Бурбака є оціночними судженнями, а не розповсюдженням щодо позивача недостовірних та дискредитуючих відомостей у формі твердження про участь у незаконній діяльності.

Печерський райсуд також послався на рішення Європейського суду з прав людини «Лінгенс проти Австрії», в якому Феміда розрізняє факти та оціночні судження. Так, існування фактів можна довести, а правдивість критичного висловлювання, поглядів, припущень не підлягає доведенню. Особа, яка висловлює не факти, а свої погляди, критичні висловлювання, припущення не може бути зобов`язана доводити їх правдивість, оскільки це є порушенням свободи на власну точку зору, що є фундаментальною частиною права, захищеного ст. 10 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

«Баланс між приватним інтересом щодо захисту репутації позивача та публічним інтересом знати суспільно необхідну інформацію відповідачем у дописі порушено не було. Вислови, які Максим Бурбак використовував, опублікувавши на власній сторінці у «Фейсбук» допис, не може відноситися до стверджувальної інформації, яка наділена будь-якими фактичними даними. Виходячи з цього, суд вважає, що оспорювана позивачем інформація, висловлена відповідачем в порядку реалізації конституційного права на свободу думки і слова, не містить необхідності втручання суду в процес реалізації особою цього права», - сказано у рішенні суду.

Заставка до пропагандистського «діалогу між простими людьми заради миру», який так і не відбувся

Апеляційна скарга на рішення суду першої інстанції може бути подана до Київського апеляційного суду протягом 30 днів з дня проголошення судового рішення.

Як повідомляв «Главком», у жовтні 2018 року народний депутат від Опозиційного блоку Тарас Козак заплатив 40,95 млн грн за купівлю компанії «Новини 24 години» (телеканал NewsOne). Політик придбав канал у батька народного депутата VIII Євгенія Мураєва Володимира Кузьмича Мураєва.

На позачергових виборах до Верховної Ради 21 липня 2019 року Тарас Козак був обраний нардепом за списками партії «Опозиційна платформа – За життя».

Крім цього, Козак є власником телеканалів «112 Україна» і Zik, які часто транслюють позицію нардепа і голови політради ОПЗЖ Віктора Медведчука, який є кумом президента Росії Володимира Путіна.

Екснардеп від БПП Сергій Лещенко називав Віктора Медведчука і Тараса Козака бізнес-партнерами, а журналісти програми «Схеми» зафіксували, що вони разом літають приватному літаку з Москви до Києва. Також Козак є членом координаційної ради Всеукраїнського громадського руху «Український вибір», який належить Медведчуку.

Влітку минулого року NewsOne планував показав так званого телемарафону «Надо поговорить» з російським пропагандистським каналом, але скасував через погрози фізичної розправи.

У жовтні 2019 року стало відомо, що Національна ради України з питань телебачення і радіомовлення звернулася до суду з вимогою анулювати ліцензію на мовлення телеканалу NewsOne.