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    НХЛ призупинила співробітництво з російськими хокеїстами

    НХЛ призупинила співпрацю з Росією - НХЛ призупинила співробітництво з російськими хокеїстами
    НХЛ призупинила співпрацю з Росією

    Найсильніша хокейна ліга світу відреагувала на напад Росії до України

    Національна хокейна ліга (НХЛ) висловлює занепокоєння через вторгнення Росії в Україну та закликає до якнайшвидшого мирного вирішення питання. Про це ідеться у заяві, розміщеній на офіційному сайті організації.

    «З цього моменту ми зупиняємо відносини з бізнес-партнерами в Росії та ставимо на паузу роботу соціальних мереж та сайту російською мовою. Крім того, ми не розглядаємо Росію як місце проведення заходів НХЛ у найближчому майбутньому. Ми також стурбовані благополуччям гравців із Росії, які виступають у НХЛ від імені своїх клубів, а не від Росії. Ми розуміємо, що вони та їхні сім'ї потрапили у неймовірно складну ситуацію», ідеться в повідомленні

    Нагадаємо, раніше Міжнародна федерація хокею (IIHF) ухвалила рішення про призупинення участі всіх російських та білоруських національних збірних та клубів у кожній віковій категорії та у всіх змаганнях чи заходах IIHF. Рішення організації поширюються і на жіночу збірну Росії. Про це повідомляє сайт IIHF.

    Як повідомлялося раніше, Міжнародна федерація футболу (ФІФА) і Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) призупинили участь російських клубів і збірних в усіх змаганнях.

    Теги: хокей НХЛ
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    НХЛ призупинила співробітництво з російськими хокеїстами