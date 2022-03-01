НХЛ призупинила співробітництво з російськими хокеїстами

Найсильніша хокейна ліга світу відреагувала на напад Росії до України

Національна хокейна ліга (НХЛ) висловлює занепокоєння через вторгнення Росії в Україну та закликає до якнайшвидшого мирного вирішення питання. Про це ідеться у заяві, розміщеній на офіційному сайті організації.

«З цього моменту ми зупиняємо відносини з бізнес-партнерами в Росії та ставимо на паузу роботу соціальних мереж та сайту російською мовою. Крім того, ми не розглядаємо Росію як місце проведення заходів НХЛ у найближчому майбутньому. Ми також стурбовані благополуччям гравців із Росії, які виступають у НХЛ від імені своїх клубів, а не від Росії. Ми розуміємо, що вони та їхні сім'ї потрапили у неймовірно складну ситуацію», ідеться в повідомленні

Нагадаємо, раніше Міжнародна федерація хокею (IIHF) ухвалила рішення про призупинення участі всіх російських та білоруських національних збірних та клубів у кожній віковій категорії та у всіх змаганнях чи заходах IIHF. Рішення організації поширюються і на жіночу збірну Росії. Про це повідомляє сайт IIHF.

Як повідомлялося раніше, Міжнародна федерація футболу (ФІФА) і Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) призупинили участь російських клубів і збірних в усіх змаганнях.