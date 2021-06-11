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    В Україні знову дощі та грози. Прогноз погоди на сьогодні

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    У Києві попри грозу повітря прогріється до 22-24&deg; - В Україні знову дощі та грози. Прогноз погоди на сьогодні
    У Києві попри грозу повітря прогріється до 22-24°
    Фото: unsplash

    Сьогодні вдень помірні короткочасні дощі та грози можливі у всіх регіонах

    В Україні у п'ятницю синоптики знову прогнозують дощі та грози, температура вночі 11-16°, вдень 21-26°. Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.

    «Уночі в Україні, крім заходу та південного заходу, місцями невеликий дощ, вдень помірні короткочасні дощі, грози. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-16°, вдень 21-26°; у Карпатах вночі 4-9°, вдень 14-19°», – йдеться у повідомленні.

    У Києві 11 червня вночі місцями невеликий дощ, вдень помірний короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі у столиці становитиме 13-15°, вдень 22-24°.

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    Зазначимо, напередодні Полтавщина була у полоні негоди: підтоплені будинки і «плаваючі» автівки (фото, відео).

    У четвер також прикарпаття притрусило гігантським градом (фото).

    Додамо, що в четвер, 10 червня, синоптики прогнозували в Україні помірні короткочасні дощі, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.

    Раніше у Чернівцях випав град, розміром із перепелині яйця. Також у місті пройшла гроза. Величезний град випав також у Харкові.

    Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр вітер негода дощ
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    В Україні знову дощі та грози. Прогноз погоди на сьогодні