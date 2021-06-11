У Полтаві блискавка влучила в будинок (фото)

У Полтаві жителів налякав не лише буревій, а й блискавка, що влучила в будинок

У Полтаві після удару блискавки загорівся будинок на Першотравневому проспекті

Полтавщина долучилася до регіонів, де розгулялися буревій, шквальний вітер та злива. По області періщили сильні дощі з градом. У Полтаві після удару блискавки загорівся будинок на Першотравневому проспекті, повідомила Полтава 365.

Лихо оперативно усунула бригада пожежників. Неподалік – біля театру імені Гоголя – дерево впало прямо на літній майданчик одного з полтавських кафе.

Все це трапилося буквально за пів години-годину. Від вогню вщент знищені дах і горище. За словами пожежників, як мінімум одна квартира згоріла.

У соцмережах полтавці активно викладають світлини вечірньої негоди.

Додамо, що сильна злива на Полтавщині 10 червня спричинила значні руйнування: зокрема, в обласному центрі було заблоковано рух транспортних засобів.

Як повідомила пресслужба ДСНС області, рятувальники діставати легкові автомобілі на вулиці Курчатова, яку затопило під час стихійного лиха.

Одна з жінок розповіла, що перебувала у транспортному засобі, коли вода потрапили у середину автівки. Вона не змогла самостійно виїхати з глибокої калюжі.

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