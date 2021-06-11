  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    У Полтаві блискавка влучила в будинок (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    У Полтаві жителів налякав не лише буревій, а й блискавка, що влучила в будинок - У Полтаві блискавка влучила в будинок (фото)
    У Полтаві жителів налякав не лише буревій, а й блискавка, що влучила в будинок
    Фото: Полтава 365

    У Полтаві після удару блискавки загорівся будинок на Першотравневому проспекті

    Полтавщина долучилася до регіонів, де розгулялися буревій, шквальний вітер та злива. По області періщили сильні дощі з градом. У Полтаві після удару блискавки загорівся будинок на Першотравневому проспекті, повідомила Полтава 365.

    Лихо оперативно усунула бригада пожежників. Неподалік біля театру імені Гоголя дерево впало прямо на літній майданчик одного з полтавських кафе.

    Все це трапилося буквально за пів години-годину. Від вогню вщент знищені дах і горище. За словами пожежників, як мінімум одна квартира згоріла.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    У Полтаві блискавка влучила в будинок (фото)
    У Полтаві блискавка влучила в будинок (фото)
    У Полтаві блискавка влучила в будинок (фото)

    У соцмережах полтавці активно викладають світлини вечірньої негоди.

    Додамо, що сильна злива на Полтавщині 10 червня спричинила значні руйнування: зокрема, в обласному центрі було заблоковано рух транспортних засобів.

    Як повідомила пресслужба ДСНС області, рятувальники діставати легкові автомобілі на вулиці Курчатова, яку затопило під час стихійного лиха.

    Одна з жінок розповіла, що перебувала у транспортному засобі, коли вода потрапили у середину автівки. Вона не змогла самостійно виїхати з глибокої калюжі.

    Читайте також:
    Теги: Полтава негода дощ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У Полтаві блискавка влучила в будинок (фото)