Нідерланди та Австралія офіційно звинуватили Росію у збитті МН17

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Міністр закордонних справ Нідерландів закликав РФ взяти на себе відповідальність і повністю співпрацювати у встановленні правди і справедливості для жертв MH17 і їх родичів

Влада Нідерландів та Австралії офіційно звинуватили Росію у збитті малайзійського «Боїнга» під Донецьком у 2014 році.

Про це заявив міністр закордонних справ Нідерландів Стеф Блок, повідомляється на сайті уряду країни.

«Ми закликаємо Росію взяти на себе відповідальність і повністю співпрацювати у встановленні правди і справедливості для жертв польоту MH17 і їх родичів», - сказав міністр.

Раніше очільниця австралійського зовнішньополітичного відомства Джулі Бішоп заявила, що Росія має пояснити свою участь у збитті малайзійського літака рейсу МН17, яку довела Об’єднана слідча група.

У свою чергу у Держдепі США заявили, що повністю довіряють висновкам міжнародної Спільної слідчої групи щодо катастрофи літака MH17.

24 травня 2018 року офіційне слідство вперше підтвердило, що ракета «Бук», яка збила літак MH17 неподалік Сніжного Донецької області 17 липня 2014 року, була привезена на окуповану територію Донбасу з Росії і належала 53-й зенітно-ракетній бригаді Міністерства оборони Росії, яка розташована у Курській області.

Також у Гаазі показали уламки російської ракети, якою збили літак МН17.

Напередодні родичі жертв катастрофи MH17 написали лист росіянам перед Чемпіонатом світу з футболу, який пройде у Росії.

«Боїнг-777» авіакомпанії Malaysia Airlines, який виконував рейс Амстердам — Куала-Лумпур, був збитий на Донбасі неподалік Сніжного Донецької області 17 липня 2014 року. На борту літака перебували 298 пасажирів та членів екіпажу, усі вони загинули.

Комісія Ради безпеки Нідерландів, яка розслідує причини катастрофи лайнера, 13 жовтня 2015 року опублікувала доповідь, в якій ідеться, що літак збили ракетою класу «земля — повітря», випущеної із ЗРК «Бук».

Пізніше група незалежних розслідувачів Bellingcat оприлюднила доповідь, згідно з якою до збиття літака причетний генерал-майор РФ Сергій Дубинський. Водночас, сам Дубінський заперечив свою причетність до катастрофи.

Пізніше журналісти видання «Новая газета» розшукали товариша Дубінського по службі, ветерана бойових дій в Афганістані, а нині — лідера самооборони Запоріжжя Сергія Тіунова, який підтвердив голос Дубінського на запису телефонної розмови, що перехопила міжнародна слідча група.



