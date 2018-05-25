Держдеп США: настав час РФ відповісти за МН17



Розсилка ВІДПРАВИТИ

США закликали РФ дотримуватися й виконувати Резолюцію 2166 Ради Безпеки ООН

У Держдепі США заявили, що повністю довіряють висновкам міжнародної Спільної слідчої групи щодо катастрофи літака MH17.

Про це йдеться у заяві Державного департаменту.

«США повністю довіряють висновкам Спільної слідчої групи (JIT), представленим сьогодні (24 травня - ред) голландською прокуратурою: для ураження літака Малазійських авіаліній МН-17 була застосована ракетна пускова установка з 53-ї зенітної бригади РФ, розташованої в Курську», - наголошується у документі.

«Ці висновки підтверджують і доповнюють деталі того, що ми сказали в перші дні після цієї трагедії: MH17 був збитий зенітною ракетою «Бук» класу земля-повітря, випущеною з території на сході України, яка була під контролем Росії та сил, очолюваних Росією», - підкреслили у Держдепі.

Також у США нагадали про рішення Радбезу ООН, що «всі причетні мають бути притягнуті до відповідальності», а всі держави повинні повною мірою взаємодіяти в зусиллях щодо встановлення такої відповідальності.

«Ми закликаємо РФ дотримуватися й виконувати Резолюцію 2166 Ради Безпеки ООН (від 2014 року). Настав час для Росії припинити свою брехню й відповідати за свою роль в ураженні літака», - заявили у Вашингтоні.

Крім цього, у Держдепі висловили впевненість у здатності голландської системи кримінального правосуддя переслідувати відповідальних у законний і справедливий спосіб.

«Ми знову висловлюємо наші глибокі співчуття сім'ям і друзям жертв та закликаємо до встановлення справедливості від імені 298 невинних цивільних осіб, які загинули в той день», - йдеться у заяві.