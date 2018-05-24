MH-17: злочин і кара Росії

Олена Зеркаль Заступник Міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції

Олена Зеркаль

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Врешті решт, виконавці, співучасники та замовники вчинення злочину опиняться перед кримінальним судом в Королівстві Нідерландів

Спільна слідча група блискуче проводить надскладне розслідування, навіть не маючи доступу до місця вчинення злочину

Сьогодні стало очевидним те, що і так всі знали – чому Росія скористалась своїм правом вето в Раді Безпеки ООН в 2015 році і заблокувала створення трибуналу з розслідування обставин збиття літака рейсу MH17.

Але навіть такий зухвалий крок не може дати ані особам причетним до збиття літака, ані державі, яка передала таку потужну зброю, уникнути відповідальності.

Минулого року було прийнято рішення про те, що кримінальну справу щодо осіб, які причетні до збиття літака МН 17 буде розглядати суд Королівства Нідерландів. Україною укладено відповідну угоду з Королівством Нідерландів. Урядом проведено всі необхідні процедури та внесено на розгляд Президентові пропозицію щодо ратифікації Угоди та внесення змін до законодавства з метою її імплементації.

Спільна слідча група блискуче проводить надскладне розслідування, не маючи доступу до місця вчинення злочину та не маючи можливості опитувати велику частину свідків. Ми всі розуміємо, що за таких умов швидко провести розслідування не можливо, але впевнені в незалежному та професійному розслідуванні. Читайте також У Києві під російське посольство принесли «булочки для Путіна» (фото) Сьогодні, 18:03

Відомий український політик пропонує заплатити викуп за Сенцова Сьогодні, 16:42 Врешті решт, виконавці, співучасники та замовники вчинення злочину опиняться перед кримінальним судом в Королівстві Нідерландів. Одночасно, ми продовжуємо свою роботу щодо притягнення Росії як країни до міжнародно-правової відповідальності за цей злочин. Перевезення 53 зенітно-ракетною бригадою Збройних Сил Російської Федерації Буку, з якого і було збито літак МН 17, є прямим доказом постачання Росією зброї, яка була використана для збиття цивільного літака. Це становить порушення Монреальської конвенції 1971 року та Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму. Саме це ми доведем і обгрунтуємо в своємо меморандумі, який подамо до Міжнародного Суду ООН вже 12 червня. А поки… чекаємо на новий звіт Bellingcat, що буде оприлюнено вже завтра.

Джерело: блог Олени Зеркаль

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