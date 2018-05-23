Родичі жертв катастрофи MH17 написали росіянам листа напередодні Чемпіонату світу

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Родичі жертв катастрофи MH17

Лист підписали родичі ще шістьох загиблих у катастрофі рейсу MH17

Члени сімей загиблих під час катастрофи рейсу MH17 написали відкритий лист громадянам Росії напередодні Чемпіонату світу з футболу.

Своє звернення родичі передали російському опозиційному виданню «Новая газета», яке опублікувало його переклад.

Лист з підписами родичів жертв катастрофи до редакції видання надіслав Джон О'Брайен, батько 25-річного Джека О'Брайена, який загинув у авіакатастрофі.

«Написати листа нас підштовхнув той факт, що Чемпіонат світу з футболу пройде в Росії, а відкривати його будуть лідери, яких ми вважаємо відповідальними за загибель наших близьких», — пояснив О'Брайен.

Він додав, що його син Джек грав в футбол з 7 років. «Гра ця була його найбільшою пристрастю. І тепер я спантеличений тим, що Чемпіонат проходить тут, а Джека вже немає», — написав він.

Лист підписали родичі ще шістьох загиблих у катастрофі рейсу MH17, наймолодшій з них було 17 років.

«Минуло вже майже чотири роки з того моменту, як були зруйновані життя наших сімей, але ми все ще намагаємося усвідомити, що ж сталося. Наші рідні були вбиті у війні, в якій вони навіть не брали участі, в війні, до якої вони не мали ніякого відношення», — йдеться у листі.

Родичі загиблих наголошують, що «їм потрібно час, щоб ставлення (до росіян, — ред.) хоч якось змінилися».

«Як і у тих, хто пережив вбивство близьких, у нас виникає спокуса відповісти ненавистю. Але ми повинні відокремлювати простих росіян від відповідальних осіб - тієї системи управління, яка привела до атаки на MH17», — йдеться у зверненні.

У листі засуджуються повідомлення про розслідування MH17, які надходили від російських державних ЗМІ за увесь час після аварії. «У перші місяці наші сім'ї були спантеличені численними, часто суперечливими версіями, що виходять із Росії, про те, що ж сталося з літаком», — пишу родичі жертв.

Родичі загиблих закликали російську владу співпрацювати з Міжнародною слідчою групою (JIT), яка займається розслідуванням катастрофи MH17.

«Ми знову закликаємо російський уряд повною мірою співпрацювати з міжнародним розслідуванням по MH17. Це не поверне наші сім'ї, але ж має значення правда, правда існує, і ми хочемо, щоб особи, відповідальні за загибель MH17, були встановлені і притягнуті до відповідальності», — йдеться у листі.

«Нехай цей Чемпіонат світу пройде в дусі добра. Ми сподіваємося, що він обернеться успіхом, від якого прості росіяни зможуть отримати задоволення і відчути гордість. Але ми не можемо заперечувати, що з нашої точки зору, над цією подією залишається тінь. Нам боляче усвідомлювати похмуру іронію в тому, що російські лідери, які будуть вітати світ з відкритими обіймами, - це ті, хто головним чином винен у руйнуванні нашого світу. Що це ті ж самі лідери, які наполегливо прагнули приховати правду, які ухилялися від відповідальності з того самого жахливого дня в липні 2014 року», — підсумували автори листа.

«Боїнг-777» авіакомпанії Malaysia Airlines, який виконував рейс Амстердам — Куала-Лумпур, був збитий на Донбасі неподалік Сніжного Донецької області 17 липня 2014 року. На борту літака перебували 298 пасажирів та членів екіпажу, усі вони загинули.

Комісія Ради безпеки Нідерландів, яка розслідує причини катастрофи лайнера, 13 жовтня 2015 року опублікувала доповідь, в якій ідеться, що літак збили ракетою класу «земля — повітря», випущеної із ЗРК «Бук».

Пізніше група незалежних розслідувачів Bellingcat оприлюднила доповідь, згідно з якою до збиття літака причетний генерал-майор РФ Сергій Дубинський. Водночас, сам Дубінський заперечив свою причетність до катастрофи.

Пізніше журналісти видання «Новая газета» розшукали товариша Дубінського по службі, ветерана бойових дій в Афганістані, а нині — лідера самооборони Запоріжжя Сергія Тіунова, який підтвердив голос Дубінського на запису телефонної розмови, що перехопила міжнародна слідча група.