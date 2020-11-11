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    «Нікол зрадник!» У Єревані на мітингу за відставку прем'єра розпочалися сутички й затримання – відео

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    <span>У відділення поліції доставили щонайменше 129 громадян</span> - «Нікол зрадник!» У Єревані на мітингу за відставку прем'єра розпочалися сутички й затримання – відео
    У відділення поліції доставили щонайменше 129 громадян
    Скріншот відео NEWS AM/Youtube

    Опозиція закликала громадян не погоджуватися з «капітуляцією» у Нагірному Карабасі

    Мітинг проти мирної угоди щодо Нагірного Карабаху розпочався у центрі столиці Вірменії на площі Свободи, мітингувальники вимагають відставки прем'єр-міністра Нікола Пашиняна. Про це пише видання News.am.

    Поліцейські почали активно затримувати громадян, в тому числі і опозиційних діячів. Озброївшись щитами вони намагаються витіснити мітингувальників з площі, які скандують «Нікол зрадник, він повинен піти!». 

    Опозиція закликала громадян не погоджуватися з «капітуляцією» та продовжувати вимагати відставки Пашиняна.  

    За даними ЗМІ, під час протестів був побитий один правоохоронець, поліцейські почали масово затримувати мітингувальників, зокрема, лідерів опозиції. У відділення поліції вже доставили щонайменше 129 громадян.

    9 листопада Вірменія та Азербайджан за посередництва РФ підписали угоду щодо припинення війни в Нагірному Карабасі з опівночі 10 листопада.

    Зокрема, у Нагірний Карабах вводяться російські миротворці, Вірменія повинна повернути Азербайджану території, які не входили до складу радянської Нагірно-Карабахської області і які вона зайняла на початку 1990-х років.

    До регіону вводяться російські миротворці, столиця вірменського Карабаху - Степанакерт залишиться під контролем вірмен, однак неясно, на яких правах існуватиме вірменський анклав. Угода укладається строком на п'ять років (з можливістю пролонгації, якщо жодна зі сторін не заявить про вихід з договору).

    Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян назвав підписання угоди дуже важким рішення та «неймовірно болючим» особисто для нього і для всіх вірмен.  

    Президент Азербайджану Ільхам Алієв вважає, що договір про припинення вогню є капітуляцією Вірменії та заявив про участь Туреччини у миротворчій операції. 

    Туреччина ж заявила, що братиме участь у «контролі перемир'я в Нагірному Карабасі».

    Підписання угоди про припинення бойових дій в Нагірному Карабасі спричинило масові заворушення в столиці Вірменії Єревані, сотні протестувальників захопили будівлю уряду та влаштували там погром. Опозиція закликала Пашиняна негайно піти у відставку. 

    Вірменія Єреван Нагірний Карабах Никол Пашинян
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