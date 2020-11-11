Пашинян пояснив рішення щодо Карабаху: Була загроза повного колапсу

Прем'єр-міністр Нікол Пашинян: Це угода не про передачу, а про збереження

Прем'єр Нікол Пашинян вважає, що без мирної угоди вірменська сторона взагалі втратила б Нагірний Карабах

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що погодився на мирний план щодо Нагірного Карабаху щоб уникнути повного колапсу в регіоні, оточення і загибелі тисяч вірменських військових. За його словами, звинувачення у здачі окремих районів Карабаху несправедливі.

«Ця угода не про передачу, а про збереження. Документ підписаний в ситуації, коли впав Шуші і коли Генштаб ВС Вірменії доповідав, що ресурси в проблематичною ситуації і керівництво Арцаха (вірменське назва Нагірного Карабаху - Ред.) було згідно з цією думкою. Цим документом передано те, що за військовою і невійськовою оцінкою ми могли не втримати, вірніше, не змогли б в цій ситуації втримати», - цитує Пашиняна Інтерфакс.

Прем'єр додав, що угода була підписана в умовах, коли столиця невизнаної Нагірно-Карабахської республіки Степанакерт залишилася беззахисною, а в разі продовження бойових дій була ймовірність її захоплення.

9 листопада Вірменія та Азербайджан за посередництва РФ підписали угоду щодо припинення війни в Нагірному Карабасі з опівночі 10 листопада.

Зокрема, у Нагірний Карабах вводяться російські миротворці, Вірменія повинна повернути Азербайджану території, які не входили до складу радянської Нагірно-Карабахської області і які вона зайняла на початку 1990-х років.

До регіону вводяться російські миротворці, столиця вірменського Карабаху - Степанакерт залишиться під контролем вірмен, однак неясно, на яких правах існуватиме вірменський анклав. Угода укладається строком на п'ять років (з можливістю пролонгації, якщо жодна зі сторін не заявить про вихід з договору).

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян назвав підписання угоди дуже важким рішення та «неймовірно болючим» особисто для нього і для всіх вірмен.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв вважає, що договір про припинення вогню є капітуляцією Вірменії та заявив про участь Туреччини у миротворчій операції.

Туреччина ж заявила, що братиме участь у «контролі перемир'я в Нагірному Карабасі».

Підписання угоди про припинення бойових дій в Нагірному Карабасі спричинило масові заворушення в столиці Вірменії Єревані, сотні протестувальників захопили будівлю уряду та влаштували там погром. Опозиція закликала Пашиняна негайно піти у відставку.



