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    Німецькі лікарі заявили, що російського опозиціонера Верзілова було отруєно

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    Петро Верзілов з санітарами в берлінському аеропорту - Німецькі лікарі заявили, що російського опозиціонера Верзілова було отруєно
    Петро Верзілов з санітарами в берлінському аеропорту

    Німецькі лікарі не знайшли іншої причини погіршення стану росіянина

    В рамках прес-конференції в лікарні Шаріте щодо стану російського опозиційного активіста Петра Верзілова представник клініки заявив про те, що пацієнта із великою долею ймовірності отруїли. Інших причин погіршення його стану німецькі лікарі не змогли знайти. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters

    За словами представника Шаріте Верзілов вже не знаходиться в критичному стані, проте він все одно потребує інтенсивної медичної допомоги.

    Активіста було доставлено в відому німецьку лікарню в суботу після того як він втратив зір і слух, а також здатність рухатися.

    Петро Верзілов є редактором он-лайн сайту, а також пов'язаний із опозиційною панк-групою Pussy Riot.

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