Учасник Pussy Riot після отруєння буде лікуватися у Німеччині



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Петра Верзілова госпіталізували 13 вересня

Стан Верзілова вже покращився, однак у нього все є галюцинації

Учасник Pussy Riot Петро Верзілов після отруєння буде лікуватися у Берліні. Про це повідомила дівчина Верзілова, учасниця Pussy Riot Вероніка Нікульшина, передає «Медуза».

На лікування чоловіка відправлять сьогодні, 15 вересня.

Разом із Верзіловим на лікування до Німеччини поїдуть його мати та дівчина.

За словами дівчини, стан Верзілова вже покращився, однак у нього все є галюцинації.

«Спілкується вже краще, він постійно спить, тому що втомився», сказала дівчина.

13 вересня російські ЗМІ повідомили, що Верзілова доправили до лікарні у важкому стані після того, як 11 вересня він почав втрачати зір, мову та здатність рухатись.

Це сталося невдовзі після засідання суду, де розглядалася адміністративна справа проти Нікульшиної. У активіста підозрюють отруєння.

Петро Верзілов був членом арт-групи «Війна», пізніше увійшов до складу панк-гурту Pussy Riot. У 2014 році зайняв посаду видавця у виданні «Медіазона», заснованому учасницями гурту Надією Толоконніковою і Марією Альохіною.