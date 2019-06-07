Нормальні росіяни не їздять в Крим на відпочинок – Клімкін



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За словами Клімкіна, на окупований півострів їздять лише ті туристи з РФ, які економлять і можуть жити в напіврадянських санаторіях

У анексований Крим на відпочинок, в основному, приїжджають російські держслужбовці і туристи бюджетної сфери, в той час як частина російських громадян вважає за краще відпочивати на курортах Туреччини.

Про це заявив в інтерв'ю Крим.Реалії міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

За його словами, в Криму туристи з Росії економлять гроші і вибирають бюджетні варіанти розміщення.

«Це, по-моєму, тотальний жах, що там відбувається. Нормальний російський турист в окупований Крим не їздить. Ці держслужбовці, так звані «бюджетні» туристи, у яких реально грошей не витрачає, живуть там в якихось напіврадянських санаторіях. Саме не в готелях, а в санаторіях, я підкреслюю. Для них це – життя: тобто, вони перебувають в суміші російської і радянської ментальності. А нормальні росіяни – подивіться: вони всі в Туреччині. Це вибір навіть російських громадян – не їхати в окупований Крим», – сказав Клімкін.

Також він зауважив, що люди, які планують відпочивати в анексованому Криму, повинні пам'ятати, що «на окупованій території не можна відчувати себе в безпеці».

У російському Мінкурортів Криму раніше заявили, що анексований півострів в 2018 році прийняв 6,8 млн туристів, що майже на третину більше показників 2017 року. За заявою міністерства, близько мільйона з них нібито були громадянами України.

У Державній прикордонній службі України спростували ці дані на підставі показників пасажиропотоку через адмінкордон з Кримом.

Раніше повідомлялося, що народний депутат України Нестор Шуфрич з дружиною у травні побували в окупованому Криму.