Народний депутат України похизувався фото свого відпочинку в Криму



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Шуфрич написав, що в Ялті люди впізнавали його, вітали з перемогою Зеленського

Шуфрич зробив подарунок дружині і завіз її на окуповану територію

Народний депутат України Нестор Шуфрич вирішив зробити коханій дружині подарунок на травневі свята - романтичну автомобільну подорож до окупованого Криму. Про це йдеться на сторінці прес-служби Шуфрича у Facebook.

«Практично прямо з Києво-Печерської Лаври - з пасочками і писанками, освяченими Блажейнішім Митрополитом Онуфрієм, вони (подружжя Шуфричів – ред.) виїхали в нашу Ялту, де і провели першу частину вихідних», - написали у прес-службі Шуфрича.

Також у Шуфрича зауважили, що переїхавши через Чонгар, «нашу частину проїхали за 15 хвилин в одну сторону, і за 12 хвилин назад», а от на другому боці довелося прочекати огляду відповідно три з половиною і дві години.

«Зізнаюся, за три дня в Криму серце стислося не раз. Адже тут пройшли дні мого дитинства з мамою, татом і старшим братом і моєї юності! В Ялті люди впізнавали, посміхалися, віталися. Настрій у людей святковий, хоча у деяких очі трохи сумні. По дорозі додому на заправці і в кафе теж впізнавали - підходили, розмовляли, вітали з перемогою Зеленського і раділи, що час Порошенка пройшов!», - написав вже сам Шуфрич про відвідини окупованого Криму.

У прес-службі додали, що «на прощання Нестор Іванович з дружиною кинули в море залізну гривню, щоб обов'язково ще повернутися в НАШ КРИМ!».