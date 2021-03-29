Нові санкції для партій-порушників. Керівник НАЗК втішений рекомендаціями Венеціанської комісії

Венеційська комісія констатувала, що НАЗК повинно мати право в разі виявлення порушень зупиняти державне фінансування партій

Законопроєкт про політичні партії, який схвалила Венеціанська комісія, передбачає державне фінансування не тільки тих партій, які подолали 5 %-й бар’єр, а й набрали 2%. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів голова Національного агентства з запобігання корупції Олександр Новіков.

Новіков зазначив, що новий закон про політичні партії містить цілу низку змін, які є гарною звісткою для партій та сприятимуть прозорості їхньої діяльності.

«Наприклад, це подання звітів не щоквартально, а раз на пів року. Бо нинішня процедура – це занадто часто, що обтяжує й партії, і НАЗК і не дає жодного ефекту. Також законопроєкт передбачає держфінансування не тільки тих партій, які подолали 5 %-й бар’єр, а й набрали щонайменше 2 %», – сказав він.

Новіков розповів, що у Венеціанській комісії наголосили, що має бути чіткий розподіл повноважень державних органів щодо контролю за партіями. «Ми зі своєї сторони в співпраці з Центральною виборчою комісією вже робимо необхідні для цього кроки. До кінця березня плануємо підписати відповідний меморандум», – додав він.

Венеційська комісія констатувала, що НАЗК повинно мати право в разі виявлення порушень зупиняти державне фінансування партій.

«На думку Венеційської комісії, має бути запроваджений більш широкий спектр санкцій щодо партій за порушення. Тобто всі основні речі, які ми пропонували, з погляду забезпечення доброчесності партійних фінансів, Венеційська комісія також підкреслила у висновку», – підсумував Новіков.

Венеціанська комісія Ради Європи у вівторок, 23 березня, оприлюднила ухвалені на останньому пленарному засіданні Венеціанської комісії рекомендації щодо пропонованих змін до закону про політичні партії в Україні. Загалом законопроєкт про відповідні зміни в комісії називають позитивною ініціативою.

У грудні 2020 року комітет із питань правової політики Верховної Ради ініціював публічні консультації щодо підготовки проєкту змін до закону про політичні партії. На обговорення були винесені питання щодо ролі та статусу політичних партій, внутрішньопартійної демократії, а також фінансування діяльності політичних партій.

Наприкінці року було направлено запит до Венеціанської комісії, аби там дали висновок щодо відповідності запропонованих змін у закон міжнародним демократичним стандартам.

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