Новий ідеолог «Голосу» розповів, як партія може розквітнути після відходу Вакарчука

Секретаріат партії очолив Володимир Куренной – політтехнолог, колишній народний депутат від Блоку Юлії Тимошенко, «Удару» та Блоку Петра Порошенка.

Після того, як Святослав Вакарчук здав депутатський мандат і залишив «Голос», у регіональних осередків партії з’явився шанс збудувати проєкт орієнтований не на одну особу, а на команду з ідеологічним підґрунтям та новим сильним лідером. Таку думку в інтерв’ю «Главкому» висловив Володимир Куренной, новий керівник секретаріату партії «Голос», політтехнолог, депутат пятьох скликань. «Після відходу Вакарчука з’явився шанс у тих людей, які зайшли в парламент, вступили в партію в регіональних структурах – побудувати партію не фюрерського типу», – вважає екснардеп.

Куренной, який має багатий досвід у побудові партій, визнає, що для українського суспільства «нелідерська партія не підходить». «Як людина, яка займається технологіями, виборчими кампаніями і побудовою партій не перший рік, я прекрасно розумію, що для України повністю нелідерська партія не підходить. І скажімо відверто – вже сьогодні не підходить навіть для західних країн. Сильний лідер – обов’язкова умова успіху політичної партії, але лідери бувають різні… Давайте уявимо собі, що завтра «Батьківщину» залишить Юлія Тимошенко. Партії просто не буде, бо за період її існування ідеологія «Батьківщини» часто змінювалася відповідно з тим, як змінювалася суспільна думка. Це якраз-таки принцип функціонування всіх популістичних партій. Отже, завдання при модернізації партії – сформувати сильного лідера, але не перейти ту межу, коли лідер перетворюється в фюрера», – наголошує голова секретаріату партії.

Куренной також вважає, що з роллю лідера партії «Голос» справиться Кіра Рудик. «Поки що Кіра, з політтехнологічної точки зору, ще навіть не починала своє лідерство. Вона робить тільки перші кроки», – зазначив політтехнолог.

Володимир Куренной – політтехнолог, колишній народний депутат від Блоку Юлії Тимошенко, «Удару» та Блоку Петра Порошенка. Є в його партійні біографії і такі проєкти як «Наша Україна» та «Реформи і порядок». За часів Порошенка Курінний очолював департамент місцевого самоврядування та децентралізації Адміністрації президента. У «Голосі» він має стати кризовим менеджером.



