Глава Держдепу США анонсував нові санкції проти Кремля

Для обмежень буде вибрано конкретний час, заявив Блінкен

Агресивна поведінка Росії є проблемою для США та НАТО

Сполучені Штати Америки мають намір розширити санкції проти Росії. Агресивна поведінка цієї країни є ключовою проблемою як для США, так і для НАТО. Для обмежень буде вибрано конкретний час.

Про це сказав держсекретар США Ентоні Блінкен в інтерв'ю телеканалу CNN.

Блінкен заявив, що адміністрація «зробить необхідні дії у час та в місці, що буде обрано». При цьому він відмовився повідомити конкретні деталі.

Нещодавно президент Сполучених Штатів Джо Байден сказав в інтерв'ю виданню ABC, що змусить президента РФ Володимира Путіна «поплатитися» за втручання у вибори в США, і назвав його «вбивцею». Така заява пролунала на тлі звіту розвідки США про втручання низки країн у вибори президента Штатів у 2020 році.