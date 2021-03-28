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    Глава Держдепу США анонсував нові санкції проти Кремля

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    Для обмежень буде вибрано конкретний час, заявив Блінкен - Глава Держдепу США анонсував нові санкції проти Кремля
    Для обмежень буде вибрано конкретний час, заявив Блінкен
    Фото: pravda.com.ua

    Агресивна поведінка Росії є проблемою для США та НАТО

    Сполучені Штати Америки мають намір розширити санкції проти Росії. Агресивна поведінка цієї країни є ключовою проблемою як для США, так і для НАТО. Для обмежень буде вибрано конкретний час.

    Про це сказав держсекретар США Ентоні Блінкен в інтерв'ю телеканалу CNN.

    Блінкен заявив, що адміністрація «зробить необхідні дії у час та в місці, що буде обрано». При цьому він відмовився повідомити конкретні деталі.

    Нещодавно президент Сполучених Штатів Джо Байден сказав в інтерв'ю виданню ABC, що змусить президента РФ Володимира Путіна «поплатитися» за втручання у вибори в США, і назвав його «вбивцею». Така заява пролунала на тлі звіту розвідки США про втручання низки країн у вибори президента Штатів у 2020 році.

    Після таких висловлювань Росія відкликала свого посла у США для консультацій та аналізу відносин між країнами.

    Також Путін на слова Байдена відреагував дитячою дражнилкою: «Хто як обзивається, той так і називається». А ще запропонував Джо Байдену подискутувати в прямому ефірі.

    Перед тим речник Путіна Дмитро Пєсков назвав слова Байдена «дуже поганими висловлюваннями», а також зазначив, що відносини між Росією та США «дуже погані».

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    Теги: Росія США НАТО санкції президент
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