Глава Держдепу США анонсував нові санкції проти Кремля
Агресивна поведінка Росії є проблемою для США та НАТО
Сполучені Штати Америки мають намір розширити санкції проти Росії. Агресивна поведінка цієї країни є ключовою проблемою як для США, так і для НАТО. Для обмежень буде вибрано конкретний час.
Про це сказав держсекретар США Ентоні Блінкен в інтерв'ю телеканалу CNN.
Блінкен заявив, що адміністрація «зробить необхідні дії у час та в місці, що буде обрано». При цьому він відмовився повідомити конкретні деталі.
Нещодавно президент Сполучених Штатів Джо Байден сказав в інтерв'ю виданню ABC, що змусить президента РФ Володимира Путіна «поплатитися» за втручання у вибори в США, і назвав його «вбивцею». Така заява пролунала на тлі звіту розвідки США про втручання низки країн у вибори президента Штатів у 2020 році.
Після таких висловлювань Росія відкликала свого посла у США для консультацій та аналізу відносин між країнами.
Також Путін на слова Байдена відреагував дитячою дражнилкою: «Хто як обзивається, той так і називається». А ще запропонував Джо Байдену подискутувати в прямому ефірі.
Перед тим речник Путіна Дмитро Пєсков назвав слова Байдена «дуже поганими висловлюваннями», а також зазначив, що відносини між Росією та США «дуже погані».