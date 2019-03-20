Порошенко ввів санкції проти 848 росіян та майже 300 компаній, причетних до агресії РФ



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Україна ввела нові санкції проти РФ

Через «досягнення мети» скасували санкції щодо 8 компаній, більшість з яких просто припинила свою роботу

Президент України Петро Порошенко ввів в дію рішення Ради національної безпеки та оборони про санкції проти 294 компаній та 848 громадян, причетних до російської агресії.

Санкції стосуються людей та компаній, які:

залучені до будівництва Керченського мосту;

причетні до нападу на українські кораблі в Керченській протоці 25 листопада 2018 року, а також утримання українських моряків у Росії;

організовували та сприяли так званим виборам на окупованих територіях Донецької та Луганської областей у листопаді 2018, а так «виборам» у Криму;

порушували українські закони щодо в'їзду в анексований Росією Крим (тобто не через адмінмежу в Херсонській області);

поширювали видавничу продукцію антиукраїнського змісту;

незаконно отримали та використовують музейне зібрання, що належить Україні.

Крім того, санкції застосовано до керівників Ради федерації Федеральних зборів РФ та депутатів Державної думи РФ.

РНБО України також запровадила обмежувальні заходи до окремих фізичних і юридичних осіб, щодо яких застосували санкції ЄС, США та Канада.

Також на підставі пропозицій Національного банку України продовжено санкції до 4 банків з капіталом держави-агресора.

Водночас, у зв’язку з досягненням мети запровадження санкцій, за поданням СБУ скасовані обмежувальні заходи щодо 8 юридичних осіб, більшість з яких припинила господарчу діяльність.

Також за ініціативою СБУ внесені технічні правки до ідентифікаційних даних однієї фізичної та двох юридичних осіб.

Також нагадаємо, що США продовжать використовувати політику санкцій проти РФ.

Нагадаємо, 15 березня ЄС ввів під санкції вісьмох осіб у зв'язку з інцидентом у районі Керченської протоки 25 листопада 2018 року, коли Росія захопила три українські судна та членів їхніх екіпажів.

Розширення санкційного списку Євросоюзом відбулося одночасно з такими ж діями з боку США, Канади та Австралії.

Як повідомлялося, 25 листопада 2018 року Росія в районі Керченської протоки здійснила пряму військову агресію проти катерів і буксира Військово-морських сил Збройних сил України, в результаті чого 24 українських військових моряків були взяті в полон.