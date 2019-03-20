Клімкін прокоментував намір РФ стягнути з України «борг за Крим»



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Міністр закордонних справ Павло Клімкін висміяв намір росіян

«У них там в Держдумі чергова криза жанру - взялися рахувати «борг України за 23 роки анексії Криму»

Створення в Держдумі РФ робочої групи для визначення так званого «боргу» за час перебування анексованого нині Криму в складі України підказало ідею, чи не порахувати і Україні завдані Росією збитки за століття російської окупації.

Про це зазначив міністр закордонних справ Павло Клімкін на своїй сторінці у Facebook.

«У них там в Держдумі чергова криза жанру - взялися рахувати «борг України за 23 роки анексії Криму»: створили робочу групу, оцінюють збитки, все серйозно. У нас чомусь нікому на думку не спадало вимагати компенсації за кілька століть російської окупації України? А хоча...», - написав Клімкін.

Зазначимо, напередодні голова Держдуми РФ В'ячеслав Володін заявив про створення спеціальної робочої групи в нижній палаті, яка оцінить збиток, нібито завданий Україною окупованому Росією Криму.

Минулого тижня Володін заявив, що влада України повинна відшкодувати анексованому Криму втрати, які нібито протягом 25 років зазнав півострів від «руйнівної політики».

На території Криму і Севастополя 16 березня 2014 року відбувся невизнаний світом «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія «включила» Крим до свого складу. Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали результати голосування на «референдумі».

Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про «приєднання» Криму до Росії, просто анексувавши його. Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу ввели економічні санкції.

Росія заперечує анексію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.

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