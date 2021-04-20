Новим міністром енергетики може стати віцепрезидент «Енергоатома»

Герман Галущенко був призначений на посаду віцепрезидента «Енергоатому» в травні 2020 року

За неофіційними даними, Галущенко вже погодився очолити Міненерго

Фракція «Слуги народу» розгляне питання призначення віцепрезидента «Енергоатома» Германа Галущенка на посаду міністра енергетики. Про це повідомляє пресслужба «Слуги народу».

«На порядку денному – обговорення кандидатури на посаду міністра енергетики Германа Галущенка», – йдеться у повідомлені.

Засідання фракції пройде 22 квітня в онлайн-режимі.

Галущенко був призначений на посаду віцепрезидента «Енергоатому» в травні 2020 року. У 2013-2014 роках він працював в компанії на посаді виконавчого директора з правового забезпечення.

У його послужному списку також робота в прокуратурі, Міністерстві закордонних справ, Міністерстві юстиції та Адміністрації президента.

Як раніше повідомляло видання LB.ua з посиланням на джерела в уряді і Верховній Раді, міністром енергетики після звільнення Юрія Вітренка може стати віцепрезидент «Енергоатому» Герман Галущенко.

Один зі співрозмовників видання заявив, що «ця кандидатура обговорюється». За неофіційними даними, Галущенко вже погодився очолити Міненерго – його кандидатуру запропонував тимчасовий в.о. «Енергоатому» Петро Котін.