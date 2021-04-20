Літаки і танки біля українського кордону: у мережі з’явилися нові фотодокази російської агресії

На знімка техніки набагато більше, ніж очікували побачити військові експерти

Росія стягує війська до кордонів з Україною. Велику кількість літаків і танків зафіксували з супутника, і їх набагато більше, ніж очікували побачити військові експерти. Нові супутникові знімки опублікувала газета The Wall Street Journal, повідомляє «РБК Україна»

Повідомляється, що фото були зроблені в період з 27 березня по 16 квітня компанією Maxar Technologies. Її директор Ден Яблонський опублікував знімки, щоб розвіяти сумніви щодо того, що насправді «відбувається в дуже неспокійному регіоні».

На одному з фото зображена авіабаза в окупованому Криму, де на бетонній злітній смузі є кілька винищувачів Су-30. Ще в березні винищувачів тут не було. На інших видно табір під Воронежем, куди Росія з кінця березня стягує війська. На знімках помітні вертольоти, дрони, мотострілкові і бронетанкові частини, а також військові шпиталі.

Як вважають колишні і нинішні американські чиновники, передислокація авіації покликано посилити політичний вплив Москви на Україну.

«Вони розгорнули військово-повітряні сили в тому обсязі, який необхідний для переваги в повітрі під час бою і підтримки наземних військ», – зазначив колишній учасник командування НАТО Філіп Брідлав.

У той же час, на його думку, Росія не має наміру завдавати негайний удар, але розглядає кілька варіантів розвитку подій.

Тим часом, Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що ситуація на південному заході країни залишається складною через спроби «низки країн» наростити військову присутність біля російських кордонів.

За його словами, російський Південний військовий округ нарощує бойові можливості через «спроби НАТО протидіяти нормалізації у низці країн Закавказзя та Близького Сходу».