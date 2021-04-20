«Слуги народу» чекають пояснень від Шевченка про поїздку до Лукашенка
Шевченко втретє за останні пів року їде до Білорусі для зустрічі з прихильниками диктатора
Фракція «Слуга народу» у Верховній Раді вимагатиме пояснень від свого народного депутата Євгенія Шевченка з приводу його зустрічі з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком. Про це повідомив глава партії Олександр Корнієнко, пише Інтерфакс-Україна.
Він підкреслив, що ні партія «Слуга народу», ні однойменна парламентська фракція, ні Міністерство закордонних справ, або Офіс президента не делегували Шевченка на проведення будь-яких переговорів з офіційними особами Білорусі. Більш того, за словами Корнієнка, Шевченко не є членом парламентської делегації в Білорусі.
У грудні 2020 нардеп побував у Мінську, заявивши, що нібито не побачив там протестів проти Лукашенка, а у лютому 2021 вони разом з очільником забороненої в Україні Компартії Петром Симоненком відвідали так звані «Всебілоруські народні збори».
У «Слузі народу» його візити тоді назвали «приватними».
Раніше Олександр Лукашенко анонсував зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним у Москві 22 квітня.
Також нещодавно зʼявився фільм-розслідування під назвою «Золоте дно», присвячений статкам Лукашенка. Зокрема, повідомлялося про те, що глава Білорусі окрім резиденцій у себе на батьківщині володіє віллою у Підмосковʼї.
Невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко стверджує, що на нього і його дітей готували замах.