«Слуги народу» чекають пояснень від Шевченка про поїздку до Лукашенка

«Слуга народу» Євген Шевченко полетів до Мінська на зустріч з Олександром Лукашенком

Шевченко втретє за останні пів року їде до Білорусі для зустрічі з прихильниками диктатора

Фракція «Слуга народу» у Верховній Раді вимагатиме пояснень від свого народного депутата Євгенія Шевченка з приводу його зустрічі з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком. Про це повідомив глава партії Олександр Корнієнко, пише Інтерфакс-Україна.

Він підкреслив, що ні партія «Слуга народу», ні однойменна парламентська фракція, ні Міністерство закордонних справ, або Офіс президента не делегували Шевченка на проведення будь-яких переговорів з офіційними особами Білорусі. Більш того, за словами Корнієнка, Шевченко не є членом парламентської делегації в Білорусі.

«Відповідно, всі зустрічі, які він проводить, або проводитиме, – це його особиста ініціатива. Він діє як приватна особа, а не представник держави», – зазначив Корнієнко. Разом з тим глава партії підкреслив, що такі дії порушують порядок реалізації зовнішньої політики України і принцип узгодженості дій всіх гілок влади в міжнародних відносинах. У вівторок стало відомо, що депутат фракції «Слуга народу» Євген Шевченко полетів до Мінська на зустріч з Олександром Лукашенком. Під час зустрічі Шевченко заявив Лукашенку, що давно мріяв з ним познайомитися. Лукашенко відповів, що йому приємно, що в Україні ще залишилися люди, які «поважають» Білорусь. При цьому це вже далеко не перша поїздка Шевченка до Білорусі для зустрічі з прихильниками диктатора після невизнаних світовою спільнотою президентських виборів у серпні минулого року.

У грудні 2020 нардеп побував у Мінську, заявивши, що нібито не побачив там протестів проти Лукашенка, а у лютому 2021 вони разом з очільником забороненої в Україні Компартії Петром Симоненком відвідали так звані «Всебілоруські народні збори».

У «Слузі народу» його візити тоді назвали «приватними».

Нагадаємо, на президентських виборах у Білорусі, за даними ЦВК, вшосте переміг Олександр Лукашенко. Виборчий штаб Світлани Тихановської не визнав офіційні підсумки голосування. Сама опозиціонерка виїхала з країни до Литви після подання скарги до ЦВК. Україна не визнає Лукашенка як президента Білорусі.

Раніше Олександр Лукашенко анонсував зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним у Москві 22 квітня.

Також нещодавно зʼявився фільм-розслідування під назвою «Золоте дно», присвячений статкам Лукашенка. Зокрема, повідомлялося про те, що глава Білорусі окрім резиденцій у себе на батьківщині володіє віллою у Підмосковʼї.

Невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко стверджує, що на нього і його дітей готували замах.