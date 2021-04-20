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    «Слуги народу» чекають пояснень від Шевченка про поїздку до Лукашенка

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    &laquo;Слуга народу&raquo; Євген Шевченко полетів до Мінська на зустріч з Олександром Лукашенком - «Слуги народу» чекають пояснень від Шевченка про поїздку до Лукашенка
    «Слуга народу» Євген Шевченко полетів до Мінська на зустріч з Олександром Лукашенком
    Фото: Белта

    Шевченко втретє за останні пів року їде до Білорусі для зустрічі з прихильниками диктатора

    Фракція «Слуга народу» у Верховній Раді вимагатиме пояснень від свого народного депутата Євгенія Шевченка з приводу його зустрічі з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком. Про це повідомив глава партії Олександр Корнієнко, пише Інтерфакс-Україна.

    Він підкреслив, що ні партія «Слуга народу», ні однойменна парламентська фракція, ні Міністерство закордонних справ, або Офіс президента не делегували Шевченка на проведення будь-яких переговорів з офіційними особами Білорусі. Більш того, за словами Корнієнка, Шевченко не є членом парламентської делегації в Білорусі.

    У грудні 2020 нардеп побував у Мінську, заявивши, що нібито не побачив там протестів проти Лукашенка, а у лютому 2021 вони разом з очільником забороненої в Україні Компартії Петром Симоненком відвідали так звані «Всебілоруські народні збори».

    У «Слузі народу» його візити тоді назвали «приватними».

    Раніше Олександр Лукашенко анонсував зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним у Москві 22 квітня.

    Також нещодавно зʼявився фільм-розслідування під назвою «Золоте дно», присвячений статкам Лукашенка. Зокрема, повідомлялося про те, що глава Білорусі окрім резиденцій у себе на батьківщині володіє віллою у Підмосковʼї.

    Невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко стверджує, що на нього і його дітей готували замах.

    Теги: Білорусь депутат Олександр Лукашенко Україна партія Слуга народу Олександр Корнієнко Євген Шевченко
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