«Слуги народу» скликають засідання. На порядку денному – вечірка Тищенка і візит Шевченка

У партії не делегували Шевченка на проведення будь-яких переговорів з офіційними особами Білорусі

Фракція «Слуга народу» на своєму засіданні у четвер, 22 квітня обговорить ситуації з підпільною вечіркою нардепа Миколи Тищенка. Також на порядку денному – візит парламентарія Євгена Шевченка до президента Білорусі Олександра Лукашенка. Про це повідомила депутат від СН Юлія Гришина у своєму Telegram.

«У четвер засідання фракції «Слуга Народу» по Zoom. Обговоримо: кандидата на пост міністра енергетики; закони на наступний тиждень і, звичайно, ситуації з Миколою Тищенком та Євгеном Шевченком», – написала нардепка.

Нагадаємо, 18 квітня в Києві в готелі Fairmont на Подолі проходила вечірка, яку влаштував народний депутат від фракції «Слуга народу» Микола Тищенко. На ній були присутні близько 30 гостей.

Раніше стало відомо, що Тищенко влаштував вечірку в готелі на Подолі під час локдауну. У зв'язку з цим поліція відкрила кримінальну справу.