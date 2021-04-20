Експлуатація малолітніх: батьків пропонують карати

Якщо законопроєкт приймуть, то батькам доведеться заплатити 850 грн штрафу

В Україні можуть посилити відповідальності для батьків та опікунів, чиї діти перешкоджають дорожньому руху, торгуючи у невстановлених місцях. Відповідний законопроєкт зареєстрували народні депутати від фракції «Слуга народу» і групи «Довіра». Про це повідомляє «Суспільне».

«Законопроєкт має своїм завданням мінімізацію випадків порушення правил дорожнього руху та торгівлі, створення безпечних умов для учасників дорожнього руху, зменшення кількості дорожньо-транспортних пригод, встановлення додаткових запобіжників для захисту життя та здоров'я громадян, малолітніх та неповнолітніх дітей», – йдеться у пояснювальній записці до законопроєкту «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності батьків або осіб, які їх замінюють, за вчинення їх дітьми окремих правопорушень у сферах безпеки дорожнього руху та торгівлі».

Так, документ пропонує внести зміни до статей 139 та 160 адміністративного кодексу та передбачити покарання для батьків або осіб, що їх замінюють, за створення перешкод для дорожнього руху неповнолітньою дитиною віком від 14 до 16 років. Покарання передбачено у вигляді штрафу в розмірі 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (680 грн) або громадських робіт від 30 до 40 годин.

Якщо такі перешкоди створює малолітня дитина, її батьків зможуть оштрафувати на 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850 гривень) або призначити їм громадські роботи від 40 до 50 годин.

Також, згідно із запропонованим законопроєктом, торгівля в містах з рук на вулицях, площах, у дворах, під'їздах, скверах та інших невстановлених місцях, що здійснюється неповнолітніми від 14 до 16 років, тягне за собою накладення на батьків або осіб, що їх замінюють, штрафу від трьох до дев'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (51-153 грн) з конфіскацією предметів торгівлі або без такої.

Тим часом, троє малолітніх дітей винесли касу з магазина еко-продуктів у середмісті Запоріжжя на площі Фестивальній. Очевидці повідомляють, що діти заходять до магазину, розсіюються, відволікають увагу продавця, один бере товар, розраховується, потім повертає товар, забирає гроші – тим самим дізнаються де каса. Кажуть, що їх може зайти до магазину значно більше ніж троє. Тож продавців попереджають про небезпеку.