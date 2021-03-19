Covid-19. Україна у п’ятірці «найгірших» країн Європи

Як рятуються наші сусіди і що робить Україна

Україна встановлює нові негативні рекорди із захворюваності на коронавірус. Навіть офіційні дані демонструють, що наша держава нині посідає четверте місце в Європі за кількістю шпиталізованих людей на мільйон населення (мова про пацієнтів із підтвердженим діагнозом Covid-19 та підозрою на нього). Випереджають нас у Європі Болгарія, Угорщина та Чехія.

За даними ourworldindata.org, топ-5 європейських країн-лідерів за темпами шпиталізацій на 1 млн населення такий:

Болгарія – 1000

Угорщина – 907

Чехія – 815

Україна – станом на 19 березня цей показник складає 802

Естонія – 545

Польща – 519

Для порівняння: у Франції – 367, у Німеччині – 37.

При цьому Болгарія, Чехія, Польща, Угорщина та Естонія або подовжують, або запроваджують суворі карантинні обмеження на всій території країни. Україна ж тим часом обмежується точковими локдаунами і не збирається повністю закриватися, попри відверто катастрофічну динаміку.

Болгарія

За смертністю від коронавірусу Болгарія знаходиться в ЄС на четвертому місці. Із березня кількість нових хворих стрімко зростає.





Країна із населенням у 7 млн 19 березня зареєструвала 4008 нових випадків захворювання на коронавірус

Із 22 березня країна вводить загальний карантин на 10 днів. Зокрема, припиняється робота закладів громадського харчування, закриваються великі торгові центри. Скасовуються суспільні заходи, спортивні, культурні та розважальні заходи. Припиняється робота театрів і кінотеатрів. Закриваються школи і дитячі сади, передбачаються й інші заходи.

19 березня уряд Болгарії оголосив про 102 летальні випадки від Сovid-19 за попередню добу

Обмежень на пересування громадян вводити не планується.

Угорщина

В Угорщині кілька днів поспіль реєструються рекордні для цієї країни з початку паyдемії показники летальності від Covid-19.

Угорщина з населенням у 9,8 млн 19 березня відзвітувала про 10750 випадків захворюваності за попередню добу

4 березня через зростання показників смертності Угорщина запровадила посилені карантинні обмеження. Вони передбачають комендантську годину з 20:00 до 5:00, обмеження роботи ресторанів послугами доставки, дистанційне навчання для учнів середніх шкіл та студентів вишів, призупинення до 7 квітня навчання у дитячих садочках і початкових школах.

Уряд країни 19 березня повідомив про 213 випадків смертей від коронавірусної хвороби за попередню добу

Зауважимо: за темпами вакцинації населення Угорщина наразі є другою серед країн Європейського Союзу.

Чехія

18 березня у Чехії було підтверджено 11 928 нових випадків інфікування, на 2600 менше, ніж 11 березня, тижнем раніше. У лікарнях перебувають 8 910 людей, з них майже 2 тисячі у важкому стані, вільні лише 11% ліжок.

У Чехії з населенням 10,7 млн 19 березня уряд відзвітував про 10667 нових випадків хвороби за попередню добу

Чехія живе у режимі суворих карантинних обмежень з 1 березня. Обмеження мали закінчитися 21 березня. Однак уряд на засіданні 18 березня продовжив карантинні обмеження, передбачивши певні корективи.

«Ми не в змозі дозволити собі серйозні зміни... Уряд погодився послабити деякі заходи. Це стосується, зокрема, пом’якшення обмежень на дозвілля», – прокоментував міністр охорони здоров’я Ян Блатни.

19 березня Чехія зафіксувала 214 летальних випадків від Covid-19 за попередню добу

Людям дозволили займатися спортом та гуляти на природі на всій території округу (територія населеного пункту). Займатися спортом можна буде без маски, якщо відстань між людьми становить не менше двох метрів. При цьому залишається заборона залишати територію округу без дуже поважної причини. Таке обмеження, введене 1 березня, дає своє результати, зауважив Блатни. Однак у лікарнях ситуація все ще «є дуже критичною», тож міністр сподівається, що вона почне покращуватися після 20 березня.

Питання про серйозніші пом’якшення (відкриття перукарень або ринків) на порядку поки не стоїть. Блатни поінформував, що в понеділок уряд звернеться до парламенту з проханням продовжити надзвичайний стан до Великодня включно, «щоб не повторився сценарій, як на Різдво».

Польща

У порівнянні з попереднім тижнем, захворюваність на Covid-19 в Польщі зросла на 45%. Крім того, в країні активно поширюється британський штам коронавірусу, який вважається заразнішим за інші. Ним інфіковані 52% з усіх хворих на Covid-19.

Польща із населенням у 37,9 млн 19 березня зафіксувала 25 996 випадків інфікування за попередню добу

Польща оголосила про жорсткий карантин з 20 березня, повідомив міністр охорони здоров’я Адам Недзельский. Планується, що карантин триватиме до 9 квітня.

19 березня уряд Польщі відзвітував про 419 летальних випадків за попередню добу

«Ми закликаємо роботодавців дозволити працювати з дому наскільки це можливо», – заявив міністр.

За його словами, на час жорсткого карантину будуть зачинені торговельні центри, готелі, спортзали і школи. Недзельський не виключив: якщо ситуація погіршиться, обмеження будуть посилені до Великодня.

Естонія

Країна вийшла на перше місце із захворюваності у Європі за числом хворих на 100 тис. населення. Уряд країни пов’язує цей стрибок із поширенням у країні нового, британського, штаму. У Департаменті здоров’я країни, на основі даних, секвенування (набір біохімічних методів виявлення різних штамів, - «Главком») заявили, що випадки саме цього варіанту можуть становити близько 70% усіх випадків.

«Британський штам широко розповсюджений та домінує, його частка зростає щотижня», –зазначила керівниця відділу інфекційних хвороб Департаменту здоров’я Естонії Ханна Сепп.

В Естонії з населенням 1,3 млн 19 березня відзвітувала про 1749 випадків зараження за попередню добу

Водночас спостерігається спад кількості заражень серед людей віком за 80 років на 11%. Однією з імовірних причин вважають вакцинацію у цій віковій групі.

Уряд Естонії 19 березня заявив про 13 летальних випадків Covid-19 за попередню добу

Уряд Естонії запровадив жорсткі карантинні обмеження з 11 березня. У країні закрили усі непродовольчі магазини, торговельні центри і ресторани. Школярі навчаються онлайн. Роботу припинили також салони краси й тренажерні зали. А людей закликають за можливості працювати з дому. Нові обмеження діятимуть щонайменше місяць.

Україна

18 березня, в Україні виявлено 15850 нових хворих на Covid-19, госпіталізовано 4444 людини. За минулу добу від ускладнень хвороби померли 262 пацієнти, одужали – 4592.

Відома волонтерка Леся Литвинова повідомила, що в київських обласних лікарнях закінчилися «коронавірусні» ліжка.

Україна з населенням 41,9 млн 19 березня відзвітувала про 15850 випадків хвороби за минулу добу

Український уряд продовжує практикувати модель так званого адаптивного карантину. 19 березня Міністерство охорони здоров’я оновило розподіл країни на карантинні зони.

19 березня уряд України відзвітував про 161 новий летальний випадок за попередню добу

Так, у «червоній» зоні:

Київ,

Житомирська,

Закарпатська,

Івано-Франківська,

Чернівецька області.

У списку регіонів «помаранчевої» зони:

Вінницька,

Донецька,

Київська,

Кіровоградська,

Львівська,

Миколаївська,

Одеська,

Сумська,



Тернопільська,

Херсонська,

Хмельницька,

Черкаська області

Решта областей у «жовтій» карантинній зоні.

У місцевостях, які потрапили до «червоної» зони, діють суворі карантинні обмеження. Зауважимо: уряд переклав відповідальність за впровадження цих непопулярних обмежень на місцеву владу. Зокрема, у Києві з 20 березня по 9 квітня буде заборонено:

робота закладів культури;

будуть зачинені кінотеатри, театри, музеї, концертні зали;

робота торговельно-розважальних центрів (окрім продуктових магазинів, аптек, зоомагазинів, магазинів з продажу засобів гігієни та побутової хімії);

підпадає під заборону проведення релігійних богослужінь, якщо не забезпечена площа приміщення не менше 10 квадратних метрів на одну особу;

заборонене проведення масових заходів (розважальних, спортивних, культурних, рекламних та інших). А також – присутність глядачів на спортивних змаганнях;

заклади громадського харчування працюватимуть виключно на виніс;

працюватимуть за дотримання суворих норм та без роботи кафе – авто-заправні станції;

перукарні, салони краси працюватимуть за попереднім записом. Як і фітнес та спортивні зали – але без групових занять;

також поки працюватимуть дитячі садочки. Школи після канікул повернуться до навчання – але дистанційно;

усі підприємства та організації бюджетної сфери переходять на дистанційну роботу;

приватний бізнес також повинен максимально перейти на дистанційну форму роботи. Окрім підприємств критичної інфраструктури;

громадський транспорт столиці працюватиме в звичному режимі, але дотриманням суворих норм перевезення пасажирів та маскового режиму та із заповненістю місць для сидіння на 50%.

Як писав «Главком», на думку кандидата медичних наук, керівника Національної групи з інфекційного контролю, епідеміолога Андрія Александріна, обмежень, які передбачає такий локдаун, недостатьо.

Наталія Сокирчук, «Главком»