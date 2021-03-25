Забобони і конспірологія. Соціологи з'ясували ставлення українців до коронавірусу

27% українців вважає, що коронавірус створили штучно як бактеріологічну зброю

Понад 70% українців підтримують теорію змови та вважають, що коронавірус – це штучно створений вірус

Абсолютна більшість українців (71%) вважають, що коронавірус - це штучно створений вірус. Тільки 19% респондентів думають, що він виник природним шляхом. Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи «Рейтинг».

Серед тих, хто вважає вірус штучно створеним, відносна більшість вважає, що його створили в результаті наукового експерименту (31%), як бактеріологічну зброю (27%), з метою зменшення кількості населення (40%).

Ще 17% - з метою створення економічної кризи, 16% – з метою заробітку на вакцині, 12% – для контролю над людьми.

Опитування проведено Соціологічною групою «Рейтинг» 18-19 березня 2021 року серед 1500 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій Метод опитування: CATI (computer-assistedtelephoneinterviews – телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,5%.

Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи «Рейтинг», на початку березня 2021 року майже половина (45%) українців вважають, що найбільшу відповідальність за своєчасну вакцинацію населення від Covid-19 несе міністр охорони здоров'я. Ще 22% респондентів покладають відповідальність на президента.

Тим часом в Україні щоня стрімко зростає захворюваність на коронавірус. Вчора в Україні було оновлено два антирекорди – за кількістю нових випадків зараження і за кількістю померлих.

В Україні за минулу добу зробили 18 тисяч щеплень проти коронавірусу.

Додамо, що днями Facebook видалив 12 мільйонів фейків про коронавірус.

Читайте також:



