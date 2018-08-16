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    Новий бренд України отримав престижну міжнародну премію

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    Новий бренд України отримав престижну міжнародну премію

    В рамках конкурсу експерти оцінили більш ніж 8600 робіт із 45 країн світу

    Єдиний бренд України Ukraine Now, розроблений агенцією Banda, отримав одну з найбільш престижних премій у сфері дизайну -  RedDot Design Award у категорії Corporate Identity.

    Про це 16 серпня повідомляє прес-служба Міністерства інформаційної політики України.

    «Це хороший приклад, коли треба впевнено робити свою справу, вірити в неї, боротися за неї. І ми далі будемо просувати Україну в світі і досягатимемо реального визнання на професійному рівні», - зазначив Державний секретар міністерства Артем Біденко.

    У свою чергу прем’єр-міністр Володимир Гройсман зауважив, що здобуття премії це «визнання нашої креативної індустрії та прекрасна промоція держави».

    «Роботи, відзначені нагородою, виставляються у провідному Музеї сучасного дизайну Red Dot в німецькому Ессені. Звичайно, винятково графікою не створиш прекрасний імідж, але це теж важлива складова», - заявив Гройсман.

    Зазначається, що у 2018 році в рамках конкурсу 24 експерти в журі оцінили більш ніж 8600 робіт із 45 країн. Вручення нагороди відбудеться на офіційній церемонії у Берліні 26 жовтня.

    Нагадаємо, у травні Кабінет міністрів України затвердив міжнародний бренд України, схваливши відповідну постанову, яку підготувало Міністерство інформаційної політики.

    Логотипом та слоганом бренду України у світі стало словосполучення UkraineNOWua.

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