Слоган UkraineNOW став брендом України у світі

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Кабмін доручив Міністерству інформаційної політики зареєструвати цей знак і розробити стандарт щодо його використання

Кабінет міністрів України затвердив міжнародний бренд України. Відповідне рішення було затверджено на засіданні уряду, передає УНН.

Зокрема, Кабмін схвалив відповідну постанову, яку підготувало Міністерство інформаційної політики.

Логотипом та слоганом бренду України у світі стало словосполучення UkraineNOWua.

«Сьогодні, 10 травня, в України з'явився власний бренд UkraineNOWua», - сказав Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

Зокрема, бренд є написом Ukraine NOW (слово Ukraine без кольорової заливки, слово NOW в жовтій заливці, а також у кінці напису символ у синьому кружку, який може змінюватися ситуативно).

Також Кабмін доручив Міністерству інформаційної політики зареєструвати цей знак і розробити стандарт щодо його використання.

За словами держсекретаря Мінінформполітики Артема Біденка, на основі цього знака буде розроблено брендбук України.

Також під час засідання уряд затвердив перелік об'єктів великої приватизації на 2018 рік.