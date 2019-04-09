Новий глава Конго відмовився висунути на посаду прем’єра фаворита свого попередника



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Альберт Юма на сьогодні очолює державну видобувну компанію Gecamines

Фелікс Тшісекеді і Джозеф Кабіла не припиняють співпрацю

Джерела в політичному істеблішменті Демократичної республіки Конго повідомляють про те, що новий лідер країни Фелікс Тшісекеді відмовився висунути на посаду прем’єр-міністра країни Альберта Юму. Про це пише інформаційне агентство Reuters.

Юма на сьогодні очолює державну видобувну компанію Gecamines і є прибічником попереднього президента Конго Джозефа Кабіли. По конституції ДРК президент має номінувати на главу уряду представника домінуючої в парламенті партії після проведення консультацій. На сьогодні більшість в парламенті має Спільний фронт Конго, який очолює Джозеф Кабіла.

Тшісекеді відмовився від пропозиції щодо Альберта Юми через його неоднозначну міжнародну репутацію. Окрім того на цю позицію лідера ДРК могла вплинути думка США та ЄС.

Проте відмова Тшісекеді від пропозицій Джозефа Кабіли щодо питання особи прем’єр-міністра не означає припинення діалогу і співпраці між двома політиками як стверджують їх соратники.

Зазначимо, що ще у січні африканські країни закликали Конго перерахувати голоси на виборах президента.

Нагадаємо, Центральна виборча комісія Демократичної республіки Конго оголосила результати виборів президента, які відбулися 30 грудня 2018 року. Перемогу отримав Фелікс Тшісекеді, хоча його головний конкурент Мартін Фаюлу заперечив результати виборів, назвавши їх електоральним переворотом. Католицька церква Конго заявила, що за їх підрахунками, перемогу отримав саме Фаюлу.

Згодом Мартін Фаюлу, який лідирував в рамках альтернативного підрахунку голосів в Конго, пообіцяв оскаржити офіційні результати виборів президента.