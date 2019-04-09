У столиці Судану відбулася стрілянина



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В Судані тривають протести

Протестувальників намагаються відігнати від міністерства оборони

Біля міністерства оборони Судану відбулася масштабна стрілянина, яку зафіксували канали Al-Hadath TV та Al Jazeera. Попередньо відомо, що спецслужби намагалися відігнати протестувальників від урядового відомства, відкривши вогонь. При цьому самі охоронці міністерства оборони начебто відкрили ворота відомства, щоб таким чином захистити протестувальників. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Окремі очевидці стверджують, що внаслідок вогню спецслужб могли загинути двоє військових. Проте цю інформацію поки що не можна остаточно перевірити.

В Судані вже декілька місяців тривають масові протести. Учасники руху спротиву намагаються змусити Омара аль-Башира піти у відставку. Починаючи із минулої суботи протестувальники здійснюють марші до міністерства оборони, намагаючись таким чином заручитися підтримкою збройних сил.

В рамках протестів в Хартумі на минулих вихідних загинуло шість осіб. Також жертвами останньої хвилі протестів за даними міністерства внутрішніх справ країни стали 15 цивільних і 42 співробітники сил безпеки, які отримали поранення. Окрім того в столиці Судану було заарештовано 2496 осіб.