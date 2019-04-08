Facebook хоче прокласти підводний кабель навколо Африки



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Новий проект Facebook носить назву «Сімба» на честь головного героя мультфільму «Король-лев»

Мета розробки - збільшити пропускну здатність з'єднання і тим самим полегшити залучення нових клієнтів

Компанія Facebook вивчає можливості реалізації проекту «Сімба», ідея якого полягає в прокладці оптоволоконного кабелю навколо Африканського континенту.

Про ці плани дізналося видання The Wall Street Journal.

Проект носить назву «Сімба» на честь головного героя мультфільму «Король-лев».

Мета розробки - збільшити пропускну здатність з'єднання і тим самим полегшити залучення нових клієнтів. Точний маршрут оптоволоконного кабелю поки не визначений. Проект знаходиться на стадії обговорення.

Проект «Сімба» повинен забезпечити Facebook надійний доступ до швидкозростаючого африканського ринку, де деякі продукти компанії вже завоювали популярність. Крім власне соціальної мережі це месенджер WhatsApp.

Для Facebook це не перший подібний проект. Однак раніше компанія поділяла інвестиції з телекомунікаційними компаніями, які не мали достатніх коштів для самостійної прокладки оптоволоконних трас.

Аналітик дослідницького ринку TeleGeography Алан Молдін зазначає, що для Facebook було б «розумно» виключити з процесу посередників, оскільки компанія і її користувачі є одними з найбільших користувачів трафіку.

Над власними проектами з прокладання кабелю в африканському регіоні працюють і інші технологічні гіганти. Схожими розробками займаються Alphabet - материнська компанія Google - і китайська Huawei.

До слова, Facebook збирається створити розділ для новин і платити виданням за матеріали

Джерело: Новое Время