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    Новий мовний омбудсмен похвалив Кернеса

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    Геннадій Кернес&nbsp;займається з вчителем з української мови - Новий мовний омбудсмен похвалив Кернеса
    Геннадій Кернес займається з вчителем з української мови

    «Спостерігаю за діями мера Харкова і вважаю їх позитивними», - Тарас Кремінь

    Прикладів, коли держслужбовці або представники органів місцевого самоврядування висловлюються іншою, крім української, мовою вистачає. Про це зазначив уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремень в інтерв’ю «Главкому».

    «Але я дивився останнє інтерв’ю мера Харкова і він підтвердив, що особисто займається з вчителем з української мови, йому це подобається, він захоплюється українською літературою. Я бачу, що динаміка (опанування мовою) досить позитивна. Тому, коли буде таке звернення, ми будемо відповідно реагувати. Поки що я не бачу підстав для цього, тому що спостерігаю за діями мера Харкова і вважаю їх позитивними», – підкреслив Тарас Кремень.

    Мовний омбудсен наголосив, що важливо щоби громадяни усвідомлювали себе не тільки мешканцями великої української держави, а і тими, хто суворо дотримується мовного законодавства.

    Нагадаємо, 8 липня Кабінет міністрів призначив уповноваженим із захисту державної мови Тараса Кременя, який є один із співавторів закону про мову.

    Як відомо, 7 липня Конституційний суд почав розгляд подання щодо скасування закону про мову.

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