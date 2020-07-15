Новий мовний омбудсмен похвалив Кернеса



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Геннадій Кернес займається з вчителем з української мови

«Спостерігаю за діями мера Харкова і вважаю їх позитивними», - Тарас Кремінь

Прикладів, коли держслужбовці або представники органів місцевого самоврядування висловлюються іншою, крім української, мовою вистачає. Про це зазначив уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремень в інтерв’ю «Главкому».

«Але я дивився останнє інтерв’ю мера Харкова і він підтвердив, що особисто займається з вчителем з української мови, йому це подобається, він захоплюється українською літературою. Я бачу, що динаміка (опанування мовою) досить позитивна. Тому, коли буде таке звернення, ми будемо відповідно реагувати. Поки що я не бачу підстав для цього, тому що спостерігаю за діями мера Харкова і вважаю їх позитивними», – підкреслив Тарас Кремень.

Мовний омбудсен наголосив, що важливо щоби громадяни усвідомлювали себе не тільки мешканцями великої української держави, а і тими, хто суворо дотримується мовного законодавства.

Нагадаємо, 8 липня Кабінет міністрів призначив уповноваженим із захисту державної мови Тараса Кременя, який є один із співавторів закону про мову.

Як відомо, 7 липня Конституційний суд почав розгляд подання щодо скасування закону про мову.