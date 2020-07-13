Мовний омбудсмен назвав роль Авакова «дуже важливою для сучасної історії України»



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Глава МВС України Арсен Аваков

«Те, що стосується ролі МВС і безпосередньо роль Арсена Борисовича, вона є дуже важлива для сучасної історії України», – заявив Кремінь

Новопризначений Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь заявив, що роль міністра внутрішніх справ Арсена Авакова «дуже важлива для сучасної історії України».

Про це Кремінь сказав в інтерв'ю «Радіо Свобода».

«Тут треба говорити про роль особистості в історії. Ви знаєте, у нас також було дуже багато міністрів освіти і науки, але частина з них увійшла в історію, а частина з них, на превеликий жаль, так і не змогла дотягнутися, частина навіть не мешкає в Україні. Тому те, що стосується ролі МВС і безпосередньо роль Арсена Борисовича, вона є дуже важлива для сучасної історії України», – заявив мовний омбудсмен.

Він наполягає, що Аваков може використовувати інші мови, але все ж він виступає українською.

«Я можу навести такі приклади. Вчора (інтерв’ю записувалось 9.07 – ред.) відбулося засідання Кабміну України. Арсен Борисович виступав на тому засіданні українською мовою. Під час свого крайнього виступу у Верховній Раді України міністр внутрішніх справ, доповідаючи під час засідання і години запитань до уряду, виступав українською мовою. Тому в мене тут, скажемо так, своє ставлення. Міністр виступає українською мовою. Він може використовувати в тому числі і інші мови», – додав Кремінь.

До слова, Кремінь анонсував безкоштовні курси державної мови в Україні.

Також Кремінь заявив, що очікує затвердження Кабінетом міністрів програми розвитку української мови.

Раніше освітній омбудсмен в інтерв’ю «Главкому» розказав, чи потрібно робити зауваження учням, які на перервах спілкуються російською.

Нагадаємо, 8 липня Кабінет міністрів призначив уповноваженим із захисту державної мови Тараса Кременя, який є один із співавторів закону про мову.

Як відомо, 7 липня Конституційний суд почав розгляд подання щодо скасування закону про мову.

До слова, нещодавно секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що другою мовою в Україні має бути англійська.