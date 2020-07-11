Як вороги української мови у Конституційному суді зганьбилися (відео)



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Колишній депутат-опоблоківець Олександр Долженков. Голосував за «диктаторські закони 16.01.2014

Судді КС «розстріляли» проросійського екснардепа Долженкова під час розгляду конституційності мовного закону

7 липня Конституційний суд України провів першу частину відкритого засідання у справі щодо конституційності Закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної».

У частині «запитання-відповіді» в залі суду лунала яскрава полеміка між суддями та одним з ініціаторів подання, колишнім депутатом-опоблоківцем Олександром Долженковим. Нардеп який голосував за «диктаторські закони 16.01.2014, побачив у Законі норми, яких там немає, і навіть придумав статтю, яка відсутня в природі, але доволі точно в своїх аргументах про нібито утиски російськомовного населення, цитував «доктрину Путіна».

Все це у фрагментах з відеотрансляції відповідного засідання Конституційного суду України від 07.07.2020.

Зазначимо, що напередодні мовним омбудсменом став один із співавторів закону про мову.

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що другою мовою в Україні має бути англійська.

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