Конституційний суд почав розгляд подання щодо скасування закону про мову



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Представник парламенту вказує на порушення процедури ухвалення мовного закону

У вівторок, 7 липня, Конституційний суд України розпочав розгляд справи про конституційність закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної» за поданням 51 народного депутата.

На засіданні суду присутні автори подання – народний депутат VII-VIII скликання від Опоблоку Олександр Долженков і позафракційний депутат Вадим Новинський; представник Верховної Ради у КС Ольга Совгиря, представник президента у КС Федір Веніславський, а також залучені учасники конституційного подання представники МЗС, Міносвіти, Інституту мовознавства і голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

Суддею-доповідачем у справі виступає Сергій Головатий.

Під час відкритого слухання справи про конституційність положень мовного закону представник президента наголосив на незмінності позиції глави держави щодо української мови як єдиної державної, повідомляє «Інтерфакс-Україна».

Веніславський зазначив, що закон не стосується російської або інших мов нацменшин, для визначення статусу цих мов може бути ухвалений окремий закон.

«Предметом правового регулювання цього закону не є статус інших мов... Верховній Раді варто ухвалити окремий закон, який регулюватиме статус російської та інших мов нацменшин», - сказав він.

Тобто, за його словами, мови нацменшин «є предметом зовсім іншого правового регулювання».

У свою чергу постійний представник Верховної Ради в КС Ольга Совгиря наголосила, що під час ухвалення рішення з питання конституційності положень мовного закону варто враховувати висновок Венеціанської Комісії щодо цього закону, в якому йдеться про неприпустимість диференційованого поводження з мовами нацменшин і надання привілеїв мовам ЄС.

За словами представника парламенту, регулюючи мовне питання, не варто керуватися політичним контекстом, європейськими прагненнями України або конфліктом із РФ.

«Прошу КС звернути увагу на висновок Венеціанської Комісії», - сказала Совгиря.

Крім того, вона вказала на порушення процедури ухвалення закону і у частині попереднього розгляду на профільному комітеті, і у частині неособистого голосування в сесійній залі під час ухвалення закону.

Совгиря додала, що Верховна Рада готова надати суду необхідну документацію.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила цей закон 25 квітня 2019 року, а 16 липня він набув чинності.

Проте 21 червня 2019 року до КСУ надійшло подання 51 народного депутата, які просять перевірити на конституційність закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної».

Як повідомлялося, у День Конституції України у Києві на мосту над Алеєю Героїв Небесної Сотні активісти спільноти «Мова об’єднує» вивісили 25-метровий банер «Руки геть від закону про мову!».