Новопризначений мовний омбудсмен став на бік Авакова



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У 2014 році на Арсені Авакову трималося формування добробатів

«Я схиляю голову перед міністром Арсеном Аваковим», - Тарас Кремінь

Крім володіння державною мовою треба ще зважати на професійні здібності і відповідний досвід. Про це зазначив уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремень в інтерв’ю «Главкому».

«Я не хотів би, щоби ми сьогодні на мовному підґрунті ділили суспільство. Вважаю, що кожен громадянин країни свідомий того, що рівень володіння мовою повинен бути високий. Я схиляю голову перед міністром Арсеном Аваковим за те, що він у 2014 році якраз був серед тих, на кому трималося формування добробатів і проводилася величезна робота для того, щоби реформувати Нацполіцію, створити підрозділи, які виконують сьогодні бойові завдання на лінії зіткнення з ворогом. З того, що я спостерігаю і бачу останнім часом, не пригадую виступів глави МВС іншою мовою, окрім української. Я кажу і про засідання Кабміну, яке днями було, де він мав слово, коли обговорювалося питання кандидатури на посаду уповноваженого. І, звичайно, це нещодавнє пленарне засідання Верховної Ради під час години запитань до уряду, коли він мав блискучий виступ стосовно подій, пов’язаних із підтопленням Західної України», – підкреслив Тарас Кремень.

Уповноважений із захисту державної мови наголосив, що він на боці тих людей, хто змінюється, вдосконалюється і дотримується закону.

Нагадаємо, 8 липня Кабінет міністрів призначив уповноваженим із захисту державної мови Тараса Кременя, який є один із співавторів закону про мову.

Як відомо, 7 липня Конституційний суд почав розгляд подання щодо скасування закону про мову.

До слова, нещодавно секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що другою мовою в Україні має бути англійська.