Мовним омбудсменом став один із співавторів закону про мову



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У 2014-2019 роках Тарас Кремінь був народним депутатом від «Народного фронту»

Сьогодні Кабінет міністрів України визначився з мовним омбудсменом

Кабінет міністрів призначив уповноваженим із захисту державної мови Тараса Кременя. На посаду претендували також Світлана Броннікова і Святослав Літинський.

Відповідне рішення було прийнято урядом 8 липня, повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Василь Мокан.

«Сьогодні шляхом рейтингового голосування на посаду уповноваженого із захисту державної мови уряд призначив Креміня Тараса Дмитровича», - написав Мокан.

Сам Тарас Кремінь так прокоментував своє призначення: «Здоровий глузд переміг: нарешті обрано уповноваженого із захисту державної мови. Крізь терни - до зірок. Слава Україні!», - написав він.

Тарас Кремінь - народний депутат VIII скликання. Був головою підкомітету з освіти Комітету Верховної Ради з питань науки і освіти.

Член Національної спілки журналістів України, Національної спілки краєзнавців України. Член наглядової ради Київського університету імені Бориса Грінченка, Національного авіаційного університету.

Син українського поета, лауреата Шевченківської премії Дмитра Кременя.

Тарас Кремінь є одним зі співавторів закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної».

27 листопада 2019 року Кабінет міністрів України затвердив кандидатуру завідувачки кафедри журналістики миколаївського Чорноморського національного університету імені Петра Могили Тетяни Монахової на посаду уповноваженого із захисту державної мови.

У квітні вона пішла з посади, заявивши, що «треба знайти сили вчасно усвідомити, що двері, які просто намальовані на цегляній стіні, не відчиняються».