Новий склад ЦВК для влади абсолютно непідйомна річ - Безсмертний

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Фото: УНІАН

Політик зазначив, що треба змінювати не лише склад, а й підходи до формування ЦВК і моделі виборчих комісій загалом

Українська влада напередодні виборів навряд чи оновить склад Центральної виборчої комісії та змінить виборче законодавство, яке існує ще з часів президентства Віктора Януковича. Про це заявив український політик, екс-віце-прем’єр-міністр Роман Безсмертний.

«Очевидно, що для президента України, для більшості парламенту питання необхідності формування нового складу ЦВК, зміни виборчого законодавства є річчю абсолютно непідйомною», - сказав він.

На думку політика, все, що відбувається навколо зміни складу Центральної виборчої комісії, Закону «Про вибори народних депутатів України», Виборчого кодексу, «були, є і поки будуть лише розмови». Вони спричинені, з одного боку, зовнішньополітичним діалогом України і необхідністю прискорення реформ всередині держави. З іншого боку, внутрішньою ситуацією з наближенням президентських та парламентських виборів.

«Схоже, що проблема цього тижня не отримає відповіді. Все одно нинішньому парламенту доведеться відповідати на це питання. Я б побажав народним депутатам все-таки уникнути суспільного тиску і взяти на себе відповідальність. Зрозуміти, що не можна ні на парламентських, ні на президентських виборах зберігати законодавство, прийняте в режимі запровадження диктатури під час президентства Януковича», - зауважив він.

Безсмертний переконаний, що треба змінювати не лише склад, а й підходи до формування ЦВК і моделі виборчих комісій загалом. «Давно назріло питання запровадження постійно діючих комісій, підбору професійних кадрів до них, які б мали серйозну правову підготовку, пройшли відповідну школу. Це має бути система органів, відповідальних за чесний та добропорядний підрахунок голосів», - зазначив він.

Водночас, за словами політика, має існувати і «можливість притягнення до відповідальності при порушенні законодавства членами і ЦВК, і місцевих комісій».

Щодо зміни виборчого законодавства, то на сьогоднішній день «кон’юнктурною є відповідь запровадження пропорційних відкритих списків із регіональним сегментом». «Нам треба припинити шарахатися від мажоритарки до пропорційної системи, від пропорційної - до змішаної і т.д. Треба на чомусь зупинитися, відпрацювати все технічно до деталей. Причому ця технологічність має передбачати контроль суспільства над системою проведення виборів і відповідність тих, хто допускає порушення під час виборчого процесу. На жаль, нинішній склад парламенту не розуміє цього», - підкреслив Безсмертний.