Новий український лоукостер отримав дозвіл на 29 маршрутів: повний список

Минулого тижня перший літак нової української авіакомпанії Bees Airline прибув у Київ

Авіакомпанія вже почала чартерні рейси з Києва і Львова до Єгипту

Державна авіаційна служба України від 22 березня дозволила новому українському лоукостеру Bees Airline почати польоти за 16 чартерними і 13 регулярними маршрутами, пише avianews.com.

Регулярна мережа з Києва включатиме польоти до Бургасу, Іракліону, Родосу, Батумі, Араксосу, Аліканте, Барселони, Тирани, Варни й Ларнаки. Також авіакомпанії дозволили запустити регулярні рейси з Одеси до Тбілісі і Єревану, та зі Львова до Єревану.

Чартерна мережа включає маршрути з Києва в Марса-Алам, Момбас, Хургаду, Шарм-ель-Шейх, Анталію, Бодрум, Тіват.

Крім того, Державна авіаслужба дозволила Bees Airline здійснювати чартери з регіональних аеропортів України:

зі Львова до Марса-Алам, Хургади, Спліту, Анталії, Тівату

до Марса-Алам, Хургади, Спліту, Анталії, Тівату з Одеси в Анталію

в Анталію з Харкова до Анталії і Тівату

до Анталії і Тівату з Кривого Рогу до Тівату

Авіакомпанія вже почала чартерні рейси з Києва і Львова до Єгипту.

Наприкінці минулого тижня перший літак нової української авіакомпанії Bees Airline прибув у Київ.

18 березня авіакомпанія Bees Airline виконала свій перший чартерний рейс за маршрутом Київ - Шарм-ель-Шейх. Літак авіакомпанії вилетів з аеропорту імені Сікорського о 10:12. Рейс UBE2001 здійснювався на Boeing 737-800 з реєстраційним номером UR-UBB (раніше UR-PSD у флоті МАУ). За інформацією аеропорту, першим рейсом скористалися 180 пасажирів.

Наприкінці лютого новий український лоукостер зареєстрував два літаки. Це Boeing 737-800 з бортовими номерами українського регістру UR-UBA і UR-UBB. Державіаслужба видала на них реєстраційні посвідчення 22 і 23 лютого 2021 року.

У січні новий український лоукостер анонсував перші рейси.

Раніше повідомлялося, що в Україні з'явиться новий лоукостер. Компанія базується в аеропорту Київ (Жуляни) і має намір працювати у двох сегментах: чартерні перевезення та лоукост.



