Чеський авіаперевізник запускає польоти з Одеси до Праги
З Одеси в Прагу виліт можливий щосереди о 05:00 та щосуботи о 06:10 за місцевим часом
Авіаперевізник Czech Airlines запускає польоти до Праги вже з квітня 2021 року
Про це повідомляє Depo.Одеса.
Так, польоти відбуватимуться уже з 3 квітня. Скористатись маршрутом можна буде двічі на тиждень. З Одеси в Прагу виліт можливий щосереди о 05:00 та щосуботи о 06:10 за місцевим часом. З Праги в Одесу виліт планується о 22:45 у вівторок та 01:55 у п'ятницю за місцевим часом.
Квитки вже доступні для продажу на офіційних сайтах компанії, проте у зв’язку із пандемією Covid-19 перед плануванням подорожі варто дізнатись актуальні умови в’їзду до країни.
Нагадаємо, у зв’язку з початком літньої навігації Ірландський лоукостер Ryanair запустить рейси за 18 напрямками з Києва та Одеси, ще 37 планується відновити з травня по липень.
Перехід на літню навігацію розпочнеться 28 березня. Рейси виконуватимуться за напрямками Одеса – Берлін, Одеса – Рим, Одеса – Гданськ та Львів – Бергамо, Львів – Рим. Відновлення рейсів з Харкова відтермінували до травня.