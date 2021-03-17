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    Чеський авіаперевізник запускає польоти з Одеси до Праги

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    Скористатись маршрутом можна буде двічі на тиждень - Чеський авіаперевізник запускає польоти з Одеси до Праги
    Скористатись маршрутом можна буде двічі на тиждень
    фото: airbus.com

    З Одеси в Прагу виліт можливий щосереди о 05:00 та щосуботи о 06:10 за місцевим часом

    Авіаперевізник Czech Airlines запускає польоти до Праги вже з квітня 2021 року

    Про це повідомляє Depo.Одеса.

    Так, польоти відбуватимуться уже з 3 квітня. Скористатись маршрутом можна буде двічі на тиждень. З Одеси в Прагу виліт можливий щосереди о 05:00 та щосуботи о 06:10 за місцевим часом. З Праги в Одесу виліт планується о 22:45 у вівторок та 01:55 у п'ятницю за місцевим часом.

    Квитки вже доступні для продажу на офіційних сайтах компанії, проте у зв’язку із пандемією Covid-19 перед плануванням подорожі варто дізнатись актуальні умови в’їзду до країни.

    Нагадаємо, у зв’язку з початком літньої навігації Ірландський лоукостер Ryanair запустить рейси за 18 напрямками з Києва та Одеси, ще 37 планується відновити з травня по липень.

    Перехід на літню навігацію розпочнеться 28 березня. Рейси виконуватимуться за напрямками Одеса – Берлін, Одеса – Рим, Одеса – Гданськ та Львів – Бергамо, Львів – Рим. Відновлення рейсів з Харкова відтермінували до травня.

    Теги: Одеса Чехія літак
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