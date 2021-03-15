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    Ірландський лоукостер запустить 18 маршрутів з Києва та Одеси

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    Перехід на літню навігацію розпочнеться 28 березня - Ірландський лоукостер запустить 18 маршрутів з Києва та Одеси
    Перехід на літню навігацію розпочнеться 28 березня
    фото: flylowcost.com.ua

    Рейси виконуватимуться за напрямками Одеса – Берлін, Одеса – Рим, Одеса – Гданськ

    У зв’язку з початком літньої навігації Ірландський лоукостер Ryanair запустить рейси за 18 напрямками з Києва та Одеси, ще 37 планується відновити з травня по липень.

    Про це повідомляє avianews.com, з посиланням на аналіз системи бронювання авіакомпанії.

    Перехід на літню навігацію розпочнеться 28 березня.

    Рейси виконуватимуться за напрямками Одеса – Берлін, Одеса – Рим, Одеса – Гданськ та Львів – Бергамо, Львів – Рим. Відновлення рейсів з Харкова відтермінували до травня.

    З переходом на літню навігацію літаки вирушать з Борисполя до Відня, Софії, Берліну, Бергамо, Риму, Вильнюсу, Гданська, Катовіце, Кракова, Познані, Варшави, Вроцлава та Лондона.

    Зазначається, що продажі квитків на ще 6 напрямків не відкривалися: з Києва до Будапешта та Манчестера, з Херсона до Катовіце, з Одеси до Атен, зі Львова до Меммінгена та Будапешта. На думку авторів, це може свідчити як про те, що компанія доки не сформувала плани польотів, так і про можливе скасування маршрутів.

    Нагадаємо, авіакомпанія «Мотор Січ» планує з 26 квітня відновити рейси з Одеси до столичного аеропорту Жуляни.

    Теги: авіація Одеса літак лоукостери авіаперевезення Ryanair
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