Ірландський лоукостер запустить 18 маршрутів з Києва та Одеси

Рейси виконуватимуться за напрямками Одеса – Берлін, Одеса – Рим, Одеса – Гданськ

У зв’язку з початком літньої навігації Ірландський лоукостер Ryanair запустить рейси за 18 напрямками з Києва та Одеси, ще 37 планується відновити з травня по липень.

Про це повідомляє avianews.com, з посиланням на аналіз системи бронювання авіакомпанії.

Перехід на літню навігацію розпочнеться 28 березня.

Рейси виконуватимуться за напрямками Одеса – Берлін, Одеса – Рим, Одеса – Гданськ та Львів – Бергамо, Львів – Рим. Відновлення рейсів з Харкова відтермінували до травня.

З переходом на літню навігацію літаки вирушать з Борисполя до Відня, Софії, Берліну, Бергамо, Риму, Вильнюсу, Гданська, Катовіце, Кракова, Познані, Варшави, Вроцлава та Лондона.

Зазначається, що продажі квитків на ще 6 напрямків не відкривалися: з Києва до Будапешта та Манчестера, з Херсона до Катовіце, з Одеси до Атен, зі Львова до Меммінгена та Будапешта. На думку авторів, це може свідчити як про те, що компанія доки не сформувала плани польотів, так і про можливе скасування маршрутів.

Нагадаємо, авіакомпанія «Мотор Січ» планує з 26 квітня відновити рейси з Одеси до столичного аеропорту Жуляни.