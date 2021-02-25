Новий український лоукостер зареєстрував два літаки

Bees Airline планує у березні запустити рейси з Києва до Єгипту

Нова українська авіакомпанія Bees Airline зареєструвала в Україні два своїх перших літаки – Boeing 737-800. Про це в четвер, 25 лютого, повідомляє Аvianews.

«Це Boeing 737-800 з бортовими номерами українського регістру UR-UBA і UR-UBB. Державіаслужба видала на них реєстраційні посвідчення 22 і 23 лютого 2021 року», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що обидва авіалайнери випущені в 2010 році і поки перебувають в Польщі. Раніше їх під номерами UR-PSC і UR-PSD дев'ять років експлуатувала МАУ.

Наразі Bees Airline ще не має сертифіката експлуатанта, який дозволяє авіакомпанії почати виконувати рейси з пасажирами. Для отримання цього документа необхідно поповнити флот двома літаками, що авіакомпанія вже зробила.

Компанія планує в березні почати польотну програму з Києва на єгипетський курорт Марса-Алам, а в квітні полетить до Кенії.

У січні новий український лоукостер анонсував перші рейси.

Раніше повідомлялося, що в Україні з'явиться новий лоукостер. Компанія базується в аеропорту Київ (Жуляни) і має намір працювати у двох сегментах: чартерні перевезення та лоукост.

Зазначалося, що Bees Airline володіє двома літаками, взятими в лізинг, а ще два обіцяв отримати у 2021 році.

У Bees Airline працює більше 50 осіб, а після отримання сертифіката експлуатанта штат збільшиться до 100 чоловік. Поки в компанію вклали близько $1 млн. Лоукостер планує вийти на операційний прибуток на другий рік роботи.

За даними порталу YouControl, кінцевим бенефіціаром лоукостера є український підприємець Сергій Смирний. Він також володіє зареєстрованою в Закарпатській області сільськогосподарською компанією Континент. Співвласником цієї компанії також є власник українського туроператора Tez Tour Сергій Буртин. За даними ЗМІ, він також є і співвласником нового авіаперевізника.