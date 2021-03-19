Перший літак нової української авіакомпанії Bees Airline прибув у Київ (фото)

Лоукостер планує до кінця квітня запустити перший регулярний рейс

Сьогодні у міжнародному аеропорту Київ імені Ігоря Сікорського зустріли перший літак нової української авіакомпанії Bees Airline. Літак прибув у фірмовій лівреї.

Фото повітряного судна опублікував у Facebook блогер Олександр Громовий.

Bees Airline до кінця квітня 2021 року планує запустити перший регулярний рейс, повідомив в.о. генерального директора компанії Євген Хайнацький.

«Початок регулярних рейсів - це великий підготовчий процес. Ми його розпочали лише три доби тому, коли отримали ліцензію. Зараз ми направили листи Державіаслужбі про призначення нашої авіакомпанії на маршрути. Після отримання цих призначень треба сформувати розклад... Перший регулярний рейс ми розпочинатимемо десь ближче до травневих свят, наприкінці квітня. Ми зараз дивимося на напрямок Кавказу. Ті країни, які приймають українців», - сказав він під час прес-конференції в Києві у п'ятницю.

За його словами, компанія також розглядає можливість виконання внутрішніх рейсів Україною.

Вчора авіакомпанія Bees Airline виконала свій перший чартерний рейс за маршрутом Київ - Шарм-ель-Шейх. Літак авіакомпанії вилетів з аеропорту імені Сікорського о 10:12. Рейс UBE2001 здійснювався на Boeing 737-800 з реєстраційним номером UR-UBB (раніше UR-PSD у флоті МАУ). За інформацією аеропорту, першим рейсом скористалися 180 пасажирів.

Наприкінці лютого новий український лоукостер зареєстрував два літаки. Це Boeing 737-800 з бортовими номерами українського регістру UR-UBA і UR-UBB. Державіаслужба видала на них реєстраційні посвідчення 22 і 23 лютого 2021 року.

У січні новий український лоукостер анонсував перші рейси.

Раніше повідомлялося, що в Україні з'явиться новий лоукостер. Компанія базується в аеропорту Київ (Жуляни) і має намір працювати у двох сегментах: чартерні перевезення та лоукост.