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    Нового прем'єра Британії планують обрати до 20 липня

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    <span>Палата громад</span> - Нового прем'єра Британії планують обрати до 20 липня
    Палата громад

    Консерватори сподіваються, що процес відбору вдасться кандидата завершити до кінця червня

    Консервативна партія Великобританії планує обрати нового лідера, який також стане прем'єр-міністром, перш ніж Палата громад піде на літні канікули.

    Про це повідомляє  Sky News.

    Консерватори планують визначитися з наступником Терези Мей до 20 липня, так як британські депутати зазвичай йдуть на канікули з третього чи четвертого тижня липня.

    Подання кандидатур на пост прем'єр-міністра триватиме до 10 червня, а наступні раунди голосування будуть тривати до тих пір, поки не залишиться два фіналіста.

    Консерватори сподіваються, що процес відбору вдасться завершити до кінця червня, що дозволить їм провести серію зустрічей по всій Великобританії з кандидатами і визначитися, кому віддати свої голоси.

    депутати канікули
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