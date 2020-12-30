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    Новорічні випуски «Світського життя» зняли за підтримки Українського культурного фонду

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    Ведуча&nbsp;&laquo;Світського життя&raquo;&nbsp;Катерина Осадча - Новорічні випуски «Світського життя» зняли за підтримки Українського культурного фонду
    Ведуча «Світського життя» Катерина Осадча

    У програмі Катерина Осадча підіб’є підсумки 2020 року разом із зірковими гостями

    Телеканал «1+1» зняв новорічну програму «Світське життя» за підтримки «Українського культурного фонду». Перший випуск проєкту покажуть 26 грудня о 22:15, другий – 2 січня о 23:20. Про це повідомив канал.

    У першому випуску ведуча Катерина Осадча підіб’є підсумки 2020 року разом із зірковими гостями. «Monatik разом з Lida Lee та Nino виконають святкову версію хіта Ритмолов, а Наталія Могилевська в компанії TikTok-зірок виступить із новим треком. Не обійдеться й без гумору, Дзідзьо разом з медпрацівниками із Луцька ексклюзивно для Світського життя виконають антикоронавірусний танок», – йдеться в описі.

    У другому новорічному випуску на глядачів чекають виступи гуртів «Антитіла», «Шпилясті кобзарі» та The Hardkiss.

    Раніше стало відомо, стало відомо, де більшість українців планують зустріти Новий рік. Згідно із свіжим опитуванням, переважна більшість наших співгромадян хоче святкувати вдома, з родиною.

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    Теги: телебачення новорічні свята
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