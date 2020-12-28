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    Стало відомо, де більшість українців планують зустріти Новий рік

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    Більшість українців хочуть зустріти 2021 рік у колі сім'ї&nbsp; - Стало відомо, де більшість українців планують зустріти Новий рік
    Більшість українців хочуть зустріти 2021 рік у колі сім'ї 
    Фото з відкритих джерел

    Цьогоріч у значної кількості українців майже зникло бажання проводити Новий рік у громадському закладі чи на публічному святкуванні

    Зустріти новий 2021 рік удома, в колі родини, планують 81% українців. Натомість майже кожен десятий (9%) сподівається провести новорічну ніч у гостях у друзів або родичів.

    Про це свідчать результати опитування проведене Фондом «Демократичні ініціативи» ім. Ілька Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

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    Там зазначають, що у порівнянні з 2018 і 2019 роками дуже помітний вплив епідемії коронавірусу: майже на 14% зросла кількість опитаних, які проведуть Новий рік у родинному колі, і вдвічі зменшилася частка тих, хто піде в гості.

    Водночас кожна п’ята молода людина (або 23% від опитаних віком 18–29 років) планує зустріти Новий рік у компанії. Серед опитаних віком від 60 років 7% проведуть новорічну ніч самі перед телевізором, а 6% взагалі не святкуватимуть.

    Причому серед чоловіків більше (12,5%) тих, хто схильні святкувати у колі друзів і компанії, ніж серед жінок (6%). Загалом в опитаних майже зникло бажання проводити Новий рік у громадському закладі чи на публічному святкуванні.

    Загальнонаціональне опитування соціологічні групи провели з 5 до 13 грудня 2020 року в усіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей.

    Опитування здійснювали методом особистого інтерв'ю face-to-face 2 004 людей, які проживають у 131 населеному пункті. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн-ефекту 1,5) не перевищує 3,3%. Фінансування опитування здійснене в межах проєкту «МАТРА» Посольства Королівства Нідерландів.

    До слова, синоптики розповіли, що на Новий рік в Україні буде доволі тепло. Стовпчик термометра не опуститься нижче нуля, а місцями досягне +9, проте синоптики попереджають про дощі та мокрий сніг.

    Також у МОЗ дали рекомендації, як не заразитися коронавірусом під час новорічних святНайперше, що радять у МОЗ, так це те, що варто залишатися вдома, якщо почуваєтеся зле.

    Нагадаємо, колишня голова МОЗ Уляна Супрун порадила українцям, як безпечно відсвяткувати новорічно-різдвяні свята.

     Читайте також: Різдвяно-новорічні вихідні: коли і скільки відпочиватимуть українці
    Теги: вихідні соцопитування свята українці новорічні свята
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