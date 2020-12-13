Чому країна шаленіє від «Холостячки»? Феномен головного телешоу-2020

«Есть надежда выйти замуж за принца!»

18 грудня 2020 року на телеканалі СТБ стануть відомі результати «виборів». Їхні результати викликають у мільйонів телеглядачів далебі набагато більший ентузіазм, ніж нещодавні вибори місцеві (з урахуванням відсотку тих, хто проголосував).

У даному теле-шоубізнесовому випадку буде важливим лише один голос: він належить головній героїні романтичного реаліті-шоу «Холостячка» – проекту, який, очевидно, є найуспішнішим у 2020 році, враховуючи і рейтинги, і карантитнні обставини.

Шоу «Холостячка», як відомо, вже тривалий час поспіль є лідером запитів та переглядів у пошуковику Google. Суха статистика стосовно динаміки рейтингів на телеканалі, яку «Главком» запитав у керівництва СТБ теж багато про що говорить. СТБ є беззаберечним лідером у п’ятницю, у день показу «Холостячки». Красуня Ксенія Мішина, а також усі лицарі, які сперечаються за її руку, тримають увагу багатомільйонної аудиторії і породжують цілу вервечку коментарів, публікацій, навіть фейків, у яких різні автори намагаються з’ясувати – чому ж країна вже декілька місяців реально шаленіє від «Холостячки»? Чим таким здивували розбещеного українського телеглядача?

Проект «Холостячка» відбрунькувався від чоловічої версії романтичного реаліті-шоу «Холостяк». І, очевидно, далеко не всі сподівалися, що жіноча версія багато у чому зможе переплюнути навіть чоловічі пошуки ідеальної жінки. Але так трапилося, інтуїція не підвела продюсерку Анну Калину, коли вона, побачивши у серіалі «Кріпосна» кіноактрису Ксенію Мішину відразу і вирішила: «Холостячці» бути!

Бути так бути! Тим більше, що є декілька складових таперішнього успіху і всі вони майже на поверхні.

Насамперед багатьох приваблює, так би мовити, традиційна схема-система боротьби за кохання, коли на стежку цієї боротьби виходять, так би мовити, справжні лицарі – чоловіки, а не жінки, які в «Холостяку» штурхаються ліктями, дряпаються нігтями, створюючи сучасну модель імансіпе-шоу. Хоча у головній ролі чоловік, а не жінка.

Тим часом «Холостячка», якщо відкинути усі шоу-бізнесові стандарти, пропонує суто середньовічну модель взаємин слабкої та сильної статі, коли мандрівний лицар шукає «Прекрасну даму» і змагається за право отримати її схильність та безцінну руку. Далебі не всі прочитають такий підтекст у «Холостячці», але він наявний, як матриця середньовічних любовних саг та романів, де роль прекрасної дами зведена до культу.





Старт знімання проєкту «Холостячка» (Фото каналу СТБ)

А з іншого боку мільйони наших телеглядачів, які є фанатами американської мелодрами «Красуня» з Джулією Робертс (режисер Гаррі Маршал) мимоволі сприймають щотижневе реаліті-шоу за такий собі кіносеріал з красунею у головній ролі та її прагненнями зустріти такого ж майже ідеального, яким був герой Річарда Гіра у голівудському суперхіті.

Тобто, успіх «Холостячки» – це ще й гра телевізійних асоціацій, які у кращої половини телеглядачів (а вона загалом і впливає на рейтинги) накладаються на свої особисті мрії та прагнення, про які колись співала героїня новорічного мюзиклу: «Даже если вам немножко за 30, есть надежда выйти замуж за принца».

І справа не в тому, чи відповідають статусу принца півтора десятка джентельменів, які добиваються прихильності «Холостячки». Знову ж таки тут – гра ассоціацій. Для когось і успішний ресторатор – найголовніший принц на землі. До речі, телеглядачі помітили, що окремі сцени побачень, зокрема на квартирі декого з женихів побудовані за стандартами художнього фільму, коли в кадрі продумана майже кожна деталь, включаючи картину на стіні, яка багато чого розповість про хазяїна оселі.





Багатомільйонна телеаудиторія вболіває за чуже щастя – живе чужим життям. Претенденти на серце «Холостячки» (Фото каналу СТБ)

От такий от мікс з середньовічних матриць, любові до фільму «Красуня», а також технологічна майстерність авторів реаліті-шоу і підвели канал до високих показників, про які далі цитата безпосередньо з офісу СТБ:

– «СТБ вже чотири тижні поспіль стає лідером п‘ятниці. А охоплення аудиторії перевищило 4,5 млн глядачів. Шоу демонструє позитивну динаміку перегляду. Прем'єра «Холостячки» з Ксенією Мішиною 23 жовтня зібрала частку 15,6 (аудиторія 18-54, міста 50+). Це на 136% вище частки каналу в 2020 році. За цільовою аудиторією «жінки 35-44» частка прем’єри становила 23,25 – це найвищий показник серед усіх стартових епізодів 2020 року. СТБ в день прем’єри став лідером дня серед усіх телеканалів. Щоп’ятниці романтичне реаліті впевнено стає лідером слоту та входить у топ-програм дня, а СТБ вже три тижні поспіль стає лідером п’ятниці.

Кожного випуску піковими моментами, звичайно, стає церемонія троянд, під час якої Холостячка обирає тих чоловіків, які продовжують свій шлях на проєкті. Від випуску до випуску в найнапруженіший момент вибору частка злітає, демонструє позитивну динаміку і минулої п’ятниці вже сягнула показників 22,5 (18-54) і 30,4 (жінки 35-44).

Охоплення кожного випуску за аудиторією 4+ вся Україна становить майже 4 млн глядачів.

Результати демонструють, що українці сказали «так» часу, коли обирає Вона. Завдяки вибору глядачів, «Холостячка» – найкраща прем'єра року у жанрі романтичного реаліті».

Цифри цифрами, але ніяка алгебра не прорахує гармонію чуттєвості, яка повсякчас виникає серед гравців «Холостячки» та багатомільйонної телеаудиторії, котра вболіває за чуже щастя. І, звісно, тут найголовніший фактор гармонії – 100% вгадана головна героїня. Ксенія Мішина у цьому проєкті, як видається, існує у двох вимірах: 1) вона така як вона є; 2) вона грає ту, котру хочуть і мільйони, і 15 учасників-лицарів різних спеціальностей і життєвих орієнтирів. Отже, «Холостячка» – це два в одній: реальна жінка і жінка, роль якої делікатно грає вродлива Мішина.

Автор цих рядків пригадує, як декілька років тому потрапив як спостерігач на кастинг у Молодий театр, куди прагнула потрапити на роботу тоді ще мало кому відома Ксенія. Вона грала перед художнім керівником фрагмент якогось класичного тексту, але справа була не у тексті, а у випромінюванні жіночності та привабливості, яке йшло від актриси в момент гри. Вона не намагалася комусь сподобатися, це така властивість харизми: сприймайте мене як вам заманеться, а собі ціну я знаю!

Ксенія Мішиина. «Красота – це страшна сила» (Фото каналу СТБ)

Кастинг вона тоді подолала і навіть потрапила в трупу. Видавалось, що ось згодом вона зіграє класичну роль Софії у прем’єрі «Горе з розуму» і зробить, як заповідав колись Товстоногов головною у цій п’єсі саме Софію, а не Чацького.

Софію вона таки не зіграла. З часом від театру відійшла, тому що отримувала шквал пропозицій від теле- і кінопродюсерів. Однак з театральною сценою, здається категорично прощатися не хоче. І доказ цьому – участь Мішиної у виставі Театру на Подолі «Мрії здійснюються» за п’єсою Івана Вирипаєва (режисер Давид Петросян).

Тим часом «Главком» поцікавився у художнього керівника Молодого театру Андрія Білоуса про феномен Мішиної, про те, чому ця театральна пташка злетіла так високо і стала у 2020-му однією з найпопулярніших жінок України (рейтинги не брешуть).

– Колись давненько я вперше побачив її на екзамені в Театральному університеті Карпенко-Карого, коли Ксенія була ще на першому курсі. І тоді я записав собі у блокнот, що ця актриса має з’явитися на великі професійній сцені, – розповідає Андрій Білоус. – Але на першому курсі вона пішла в академвідпустку і ніби зникла з поля зору. Згодом вона відновилася в університеті, але на заочному відділенні за спецілазацією «Організація театральної справи». І от вже наступного разу я зустрів її в коридорі університету, коли вона приїхала на зимову сесію на четвертому курсі, згадав про неї, буквально схопив за руку і запропонував спробувати себе в театрі, прийти на конкурс. Вона погодилася, підготувалася. Прослуховування пройшло добре. Але до великих драматичних ролей вона тоді ще не була готова. Тому я вирішив дати шанс з надією дечому навчити, розкрити її потенціал драматичної актриси. Згодом Мішина зіграла декілька ролей, але відсутність сценічного досвіду та освіти, на жаль, не дозволили їй повноцінно увійти в репертуар Молодого театру. Тим більше, що в театрі величезна конкуренція. Звісно, багато чому можна навчити талановиту актрису, але, на жаль, завжди обмаль часу. Вже будучи актрисою Молодого театру, Ксенія Мішина почала активно зніматися, а завдання в телевізійних проектах дещо інакші ніж на професійній театральній сцені.

Я з цікавістю спостерігаю за її телевізійними роботами та успіхами та щиро радію за нею. Переконаний, що її люблять мільйони глядачів з цієї ж причини, з якої я сам якось спіймав її за руку і запропонував роботу в театрі, – це її унікальна чарівність, краса, жіночність. До того ж вона дуже добра і приємна людина. Хай у неї все складається далі якнайраще!

Тим часом, щоби все складалося найкраще, сценарний відділ кадрів каналу СТБ імені Анн та Сержа Голон вже мали би запустити в розробку якусь нову сагу спеціально для Мішиної у головній ролі. «Холостячка» за її участі не може тривати вічно, фініш вже 18 грудня. А рейтинги каналу будуть потрібні завжди. До всіх часнот Ксенії Мішиної, які назвав Андрій Федорович Білоус варто додати ще одну – її гострий розум. Колись під час розмови автор цих рядків запитав у неї: що дає краса в теперішньому світі – це тягар чи нагорода. Мішина відповіла філософськи: «Краса – це індивідуальність». Мовляв, для кожного вона різна і кожен знає їй ціну. Одне слово, «красота – це страшна сила», як колись жартувала Фаїна Георгіївна Раневська. Продюсери у цьому переконалися і святкують головну перемогу 2020 року.

Олег Вергеліс, «Главком»