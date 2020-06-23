Новоявлена власниця «1+1»Оксана Марченко обурена тим, що показує канал



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Оксана Марченко заявила, що дивиться телеканали, акціями яких володіє, «вкрай рідко»

Оксана Марченко не виключає розширення своєї частки акцій телеканалів у майбутньому

Дружина олігарха Віктора Медведчука Оксана Марченко, яка володіє 8,22% акцій телеканалу «1+1» і 8,17% акцій телеканалу «Тет», розкритикувала роботу керівництва каналів.

Про це вона заявила в інтерв’ю виданню «Страна».

«Багато що потрібно міняти, в першу чергу - менеджмент. Колишнє і нинішнє керівництво неспроможні, тому що не відображають інтересів українського суспільства, а спотворюють їх через призму поглядів головного власника. Але для того щоб проводити такі зміни, потрібно володіти контрольним пакетом акцій», – сказала Марченко і додала, що не виключає розширення своєї частки акцій в майбутньому.

Вона також заявила, що дивиться телеканали, акціями яких володіє, «вкрай рідко».

До слова, Центр протидії корупції звернувся до Національної ради з питань телебачення та радіомовлення щодо перевірки телеканалів «1+1», «2+2» і «ТЕТ», які входять до холдингу «1+1 Медіа» Ігоря Коломойського на подання недостовірної інформації про структуру власності. Зокрема про частку Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко у цих телеканалах.

Раніше повідомлялося, що Оксана Марченко, телеведуча і дружина голови політради партії «Опозиційна платформа – За життя» Віктора Медведчука, є співвласницею телеканалів »1+1» і «2+2». У медіагрупі «1+1 media» заявили, що вперше про це чують.

Згодом у Медведчука пояснили, як Оксана Марченко стала власницею телеканалів 1+1 та ТЕТ.