  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Новоявлена власниця «1+1»Оксана Марченко обурена тим, що показує канал

    • Розсилка
    <p>Оксана Марченко заявила, що дивиться телеканали, акціями яких володіє, &laquo;вкрай рідко&raquo;</p> - Новоявлена власниця «1+1»Оксана Марченко обурена тим, що показує канал

    Оксана Марченко заявила, що дивиться телеканали, акціями яких володіє, «вкрай рідко»

    Оксана Марченко не виключає розширення своєї частки акцій телеканалів у майбутньому

    Дружина олігарха Віктора Медведчука Оксана Марченко, яка володіє 8,22% акцій телеканалу «1+1» і 8,17% акцій телеканалу «Тет», розкритикувала роботу керівництва каналів.

    Про це вона заявила в інтерв’ю виданню «Страна».

    «Багато що потрібно міняти, в першу чергу - менеджмент. Колишнє і нинішнє керівництво неспроможні, тому що не відображають інтересів українського суспільства, а спотворюють їх через призму поглядів головного власника. Але для того щоб проводити такі зміни, потрібно володіти контрольним пакетом акцій», – сказала Марченко і додала, що не виключає розширення своєї частки акцій в майбутньому.

    Вона також заявила, що дивиться телеканали, акціями яких володіє, «вкрай рідко».

    До слова, Центр протидії корупції звернувся до Національної ради з питань телебачення та радіомовлення щодо перевірки телеканалів «1+1», «2+2» і «ТЕТ», які входять до холдингу «1+1 Медіа» Ігоря Коломойського на подання недостовірної інформації про структуру власності. Зокрема про частку Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко у цих телеканалах. 

    Раніше повідомлялося, що Оксана Марченко, телеведуча і дружина голови політради партії «Опозиційна платформа – За життя» Віктора Медведчука, є співвласницею телеканалів »1+1» і «2+2». У медіагрупі «1+1 media» заявили, що вперше про це чують.

    Згодом у Медведчука пояснили, як Оксана Марченко стала власницею телеканалів 1+1 та ТЕТ.

    Читайте також: 

    ЗМІ телебачення Оксана Марченко дружина
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ