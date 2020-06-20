Нацрада і ДБР тиснуть на телеканал «Прямий» з метою його закрити, – Костинський



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Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення вже двічі намагалась позбавити ліцензії на мовлення радіостанцію «Прямий FM»

Телеканал «Прямий» опинився в лещатах, де з однієї сторони Національна рада, а з іншого – Державне бюро розслідувань

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення та Державне бюро розслідувань тиснуть на телеканал «Прямий» з метою його закрити.

Про це заявив в ефірі ток-шоу «Ехо України» Сергій Костинський, який був членом Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення у 2015–2020 роках.

«Я ще в статусі члена Національної ради давав прогнози – а це ще було в 19 році, – про те, що влада починає переслідувати цей телеканал. І що сталося? Мої прогнози підтвердилися, а я перестав бути членом Національної ради», – нагадав Костинський.

Він наголосив, що телеканал «Прямий» опинився в лещатах, де з однієї сторони Національна рада, а з іншого – Державне бюро розслідувань.

«І якщо раніше я говорив про те, що метою цього тиску є позбавлення телеканалу «Прямий» права на ефірне мовлення, позбавлення цифрових ліцензій, то зараз, враховуючи ті дії ДБР, які здійснюються з літа минулого року, – на мій погляд, йде атака на телеканал, метою якої є закриття цього телеканалу, який є лідером в ніші інформаційних телеканалів», – вважає Сергій Костинський.

Він також зауважив, що Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення вже двічі намагалась позбавити ліцензії на мовлення радіостанцію «Прямий FM».

«Наступний прецедент. Національна рада спробувала забрати ліцензію на мовлення радіостанції «Прямий ФМ», на мовлення в шести населених пунктах. Маючи таку саму практику щодо радіостанцій «Аккерман ФМ» в Одеській області, «Слобожанщина ФМ» в Харківській області, Нацрада до «Прямого ФМ» спробувала застосувати зовсім іншу практику. Замість попередження, замість санкцій спробували відібрати ліцензію. Мало хто це знає, але було здійснено дві спроби забрати цю ліцензію», – повідомив Сергій Костинський. Він наголосив, що неодноразово Нацрада застосовувала подвійні стандарти, коли в аналогічних випадках проти телеканалу «Прямий» застосовуються санкції, а проти інших – ні.

«Ця упередженість спрямована та те, щоб використовуючи два наявних державних органа в якості інструментів влада намагається або забрати ліцензії, або закрити телеканал. Стратегія полягає в тому, що краще закрити цей телеканал, щоб він не заважав владі робити те, що вона робить», – резюмує Костинський.

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